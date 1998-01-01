تربية قلقيلية تنظم مسابقة النادي العلمي في المدارس

قلقيلية / سما /

ضمن خطة الانشطة العلمي، نظمت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية مسابقة النادي العلمي في المدارس للمراحل الاساسية المختلفة، وبمشاركة 35 مدرسة من مدارس المديرية,

نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية اشارت الى اهمية مسابقة افضل نادي علمي في تحفيز المدارس والطلبة نحو تفعيل المختبرات العلمية، وتحفيز الطلبة للإبداع في مجالات العلوم العامة والفيزياء والكيمياء والاحياء وعلوم الارض والبيئة، واشادت فحماوي بمستوى الاعمال العلمية المشاركة، شاكرة المدارس بهيئاتها الادارية والتدريسية والطلبة اعضاء الاندية العلمية على جهودهم الكبيرة في التحضير والتنفيذ والمشاركة، كما شكرت فحماوي لجنة التحكيم والاشراف من قسم النشاطات الطلابية والمكونة من معاذ نزال رئيس القسم وضياء نصار مشرفة الكشافة والمرشدات وفادي ابو حمدة موظف القسم.

معاذ نزال اشار بدوره الى انه تم تنظيم زيارات ميدانية لجميع المدارس المشاركة للاطلاع الفعلي على الانشطة والفعاليات في الاندية العلمية، وسط تفاعل كبير في المدارس وانشطة علمية ابداعية تدلل على المستوى العلمي والفني المتقدم في المدارس في مختبرات العلوم، واعلن نزال نتائج المسابقة على النحو التالي: فاز بالمركز الاول في المرحلة الاساسية لمدارس الاناث مدرسة بنات فاطمة غزال الأساسية، وبالمركز الثاني مدرسة بنات الخنساء الأساسية، وبالمركز الثالث بنات حبلة الأساسية، وفاز بالمركز الاول لمدارس الاناث الاساسية العليا مدرسة بنات حبلة الثانوية، وبالمركز الاول مكرر مدرسة بنات كفر ثلث الثانوية، وبالمركز الثاني مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية ، وبالمركز الثالث مدرسة بنات جينصافوط الثانوية، في حين فاز المركز الاول لمدارس الاناث الثانوية مدرسة بنات أبو علي اياد الثانوية، وبالمركز الثاني مدرسة بنات حجة الثانوية، وبالمركز الثالث مدرسة بنات الشيماء الثانوية، في حين فاز بالمركز الاول لمدارس الذكور مدرسة ذكور جينصافوط الثانوية، وبالمركز الثاني مدرسة ذكور اماتين الثانوية، وفاز بالمركز الاول للمدارس المختلطة الاساسية مدرسة الشهداء الأساسية المختلطة ، وبالمركز الثاني مدرسة العودة الأساسية المختلطة، وبالمركز الثالث مدرسة عسله الأساسية المختلطة، في حين فاز بالمركز الاول للمدارس المختلطة الثانوية مدرسة النبي الياس الثانوية المختلطة، وبالمركز الثاني مدرسة عزون بيت أمين الثانوية المختلطة، وبالمركز الثالث مدرسة السلمان الثانوية المختلطة.