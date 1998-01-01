صور : اعتقال المطلوب"ابوخوصة" واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

غزة / سما /

اعلنت حركة حماس اعتقال المطلوب الرئيسي "انس ابوخوصة" بعملية تفجير موكب الحمدالله، وهو مصاب، بعد عملية حصار واشتباكات مسلحة مع مطلوبين في النصيرات.

و اكدت مصادر محلية استشهاد 2 من رجال الامن في غزة خلال اشتباكات مع مسلحين مطلوبين بعملية التفجير.

وذكرت المصادر ان الشهيدين هما زياد الحواجري وحماد أبو سويرح من الأجهزة الأمنية.

و قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمني الوطني بغزة إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف البزم في بيان مقتضب اليوم الخميس، "أنه وقع اشتباك مسلح بين القوة الأمنية والمطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وجاءت محاصرة المنزل في ظل حالة استنفار قصوى في اوساط الاجهزة الامنية في غزة بحثا عن المطلوب انس ابو خوصة المتهم الرئيس في تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في غزة الاسبوع الماضي.

يتبع ..













































