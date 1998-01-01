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تحقيق يُظهر اصول ليونيل ميسي الحقيقية

الخميس 22 مارس 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق يُظهر اصول ليونيل ميسي الحقيقية



وكالات - سما -


عندما يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده أمام إيطاليا مساء الجمعة، سيدور في ذهن الكثير من المشجعين الطليان، ماذا لو اختار ميسي اللعب لمنتخب بلاد أجداده، إيطاليا.

ونشر موقع "جول" تحقيقا حول جذور ليونيل أندرياس ميسي كوتشيتيني، الذي تعود أصول كلا والديه إلى إيطاليا.

وهاجر جد ميسي الأكبر من مدينة ريكاناتي، المطلة على الساحل الشرقي لإيطاليا، إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية في 1883.

وولد ميسي لاحقا في روزاريو ذاتها، لكنه كان مؤهلا للحصول على جواز السفر الإيطالي، بسبب جده الأكبر.

ورغم أصوله الإيطالية، لم يحاول الاتحاد الإيطالي إقناع ميسي بتمثيل "الآتزوري"، لكن الصراع الأكبر كان بين اتحادي إسبانيا والأرجنتين.

فميسي انتقل إلى برشلونة في سن صغيرة للغاية، 13 عاما، وكان باستطاعته الحصول على جواز سفر إسباني، لكن رغبته الملحة بتمثيل بلده الأرجنتين كانت أقوى.

وكتب نجم برشلونة في كتابه "ميسي، الوطني": "سئلت بشكل غير رسمي عن تمثيل المنتخب الإسباني، وكنت دائما أقول إنني أرغب باللعب لمنتخب بلدي الأرجنتين، وهي الألوان الوحيدة التي سأرتديها".

#ميسي #ايطاليا #الارجنتين

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