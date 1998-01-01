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اليوم: الهند تبدأ اليوم تسيير رحلات إلى تل أبيب عبر السعودية

الخميس 22 مارس 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم: الهند تبدأ اليوم تسيير رحلات إلى تل أبيب عبر السعودية



القدس المحتلة / سما /

 أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شركة "إير إنديا" الهندية ستبدأ اليوم الخميس تسيير الرحلات مباشرة إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي.

واعتبر السفير الإسرائيلي في الهند دانيال كارمون، عبر حسابه على تويتر، أن بدء هذه الرحلات يمثل "نجاحا للدبلوماسية الهندية والإسرائيلية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الطائرات الهندية ستعبر الأجواء السعودية ومنطقة الخليج، وأضافت أن فترة الرحلة ستتقلص بشكل ملحوظ، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار السفر على هذا الخط.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلي سماح السعودية لطائرات ركاب متوجهة إلى إسرائيل بالتحليق في مجالها الجوي بأنه "خطوة أخرى في التقارب غير المعلن بين البلدين".

كانت "إير إنديا" أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن السعودية سمحت لها باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية بين نيودلهي وتل أبيب، على أن تقوم بتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع.

يذكر أن السعودية وإسرائيل ليس لديهما علاقات دبلوماسية رسمية.

#الهند #تل ابيب #السعودية #طيران

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