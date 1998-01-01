فتح: الرئيس يقود معركة الارادة في مواجهة "صفقة القرن"

رام الله / سما /

جددت حركة "فتح" تأكيدها أن الرئيس محمود عباس يقود معركة الارادة والثبات والصمود والكرامة أمام محاولات فرض الرؤية الاسرائيلية- الامريكية على شعبنا، تحت ما يسمى "صفقة العصر" التي هي صفقة العار لكل من يتعاطى معها أو يقبل بها.

وقال عضو الجلس الثوري للحركة والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، في تصريحات اليوم الخميس، "إن الرئيس يقف بين أبناء شعبه العظيم معبّرا عن إرث نضالي مُعمد بدماء وتضحيات الشهداء وعذابات أسرانا البواسل، صامدا أمام العنصرية الاسرائيلية، والعنجهية الأميركية التي تتبنى مواقف المتطرفين الصهاينة في العالم".

وطالب القواسمي أبناء شعبنا الفلسطيني بـ"لفظ الانقلابين والظلاميين وبقايا روابط القرى، الذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح الاحتلال في تمرير صفقة العار، التي يعتبر مجرد الحديث عنها عار وخيانة وذل لا يمكن قبوله بأي شكل من الاشكال".