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الخارجية الفلندية: انعقاد محادثات غير رسمية بين الكورتين الشمالية والجنوبية والولايات المتحدة

الخميس 22 مارس 2018 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلندية: انعقاد محادثات غير رسمية بين الكورتين الشمالية والجنوبية والولايات المتحدة



وكالات - سما -


قالت وزارة الخارجية الفنلندية إن محادثات غير رسمية عقدت في فنلندا بين وفود من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة استكملت الأربعاء (21 مارس) واصفة المحادثات بأنها بناءة.

وحسب رويترز، حضر نحو 18 مندوبا من الدول الثلاث، بينهم تشو كانج إيل، وهو نائب مدير عام شؤون أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إلى فنلندا هذا الأسبوع لعقد مؤتمر "غير رسمي" في ظل سلسلة من التحركات الدبلوماسية قبل قمة أميركية كورية شمالية محتملة.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الفنلندية كيمو لادفيرتا للصحفيين، أمام مزرعة حكومية أجرى فيها المندوبون المحادثات على مدى يومين "هذا الاجتماع هو واحد من سلسلة الجلسات الأكاديمية التي كانت تستكشف على مدى سنوات سبل بناء الثقة وتقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "تبادل المشاركون وجهات النظر بشكل بناء وفي أجواء إيجابية".

ورفض التعقيب على جدول أعمال المحادثات، لكنه قال، إن مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا حاضرين أيضا.

وقال وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني، إن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لم يطرح للنقاش.

#محادثات #كوريا الشمالية #الجنوبية #امريكا

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