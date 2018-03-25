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بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام

الخميس 22 مارس 2018 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام



غزة / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس، اليوم الخميس، أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين، والمعتمدين للحج هذا العام 1439ه/2018م، والبالغ عددهم (2425) حاجا وحاجة، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

وأوضح وزير الأوقاف في بيان تلقته "وفا"، أن الأسماء تشمل المواطنين المقبولين والمعتمدين في موسم الحج لهذا العام 1439هـ/2018م من منطقة جباليا والمحافظة الوسطى، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 7 مارس 2018م، في قاعة حيدر عبد الشافي بمحافظة غزة.

وقال ادعيس:"عدد المقبولين في القرعة لهذا العام من منطقة جباليا بلغ (276) حاجا وحاجة، وعدد المقبولين من المحافظة الوسطى (236) حاجا وحاجة"، مشيرا إلى أن حصة قطاع غزة لهذا العام (2508) حاجا وحاجة، تم إدراج (2431) منهم ضمن الكشوفات، وما تبقى من اعداد والبالغة (77) حاجا وحاجه ستكون لمعالجة المحارم، والمرضى، والمحتاجين لمرافقين.

ودعا المواطنين المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات لهذا العام، عدا مواطني جباليا والمحافظة الوسطى كونهم سددوا الدفعة الأولى من رسوم الحج أثناء التسجيل في هذا العام التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني لإيداع الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة (1000) دينار أردني، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25/3/2018م وحتى يوم الإثنين الموافق 2/4/2018م.

ولفت إلى ضرورة تسليم إيصال الدفع وجواز السفر لإحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1439هـ التي يرغب الحاج بالسفر من خلالها.

ونبه ادعيس الحجاج لعدم دفع أي مبالغ لأي شركة أو أشخاص، مؤكداً أن كل من لا يقوم بتسديد الدفعة الأولى في الوقت المحدد يفقد حقه في الحج.

وفيما يلي أسماء الحجاج:

حجاج عام 1439 و 1440 هجري (1) (2).pdf

#وزارة الأوقاف #حجاج غزة

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