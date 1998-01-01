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الطقس: إرتفاع درجات الجرارة

الخميس 22 مارس 2018 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: إرتفاع درجات الجرارة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة ،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية،و والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#الطقس

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