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داخلية غزة تعلن عن مكافآة 5000$ لمن يدلي بأي معلومة عن المتهم الرئيس بمحاولة الاغتيال

الأربعاء 21 مارس 2018 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن عن مكافآة 5000$ لمن يدلي بأي معلومة عن المتهم الرئيس بمحاولة الاغتيال



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن ملاحقتها للمدعو "أنس عبد المالك أبو خوصة"، وطلبت من المواطنين التعاون معها.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني : " في إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو/ (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه".

وقالت الوزارة  "إن أبو خوصة مطلوب للأجهزة الأمنية، ويرجى من المواطنين من يعرف أي معلومات عن مكان تواجده أو تحركاته إبلاغ الجهات المختصة فوراً".

وأعلنت الوزارة عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه، محذرةَ أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت أنه يمكن الاتصال على الرقم المجاني لعمليات الشرطة (100) أو الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).

ونشرت صورة لأبو خوصة للاستدلال عليه.



خوصة

#داخلية #غزة #ابو خوصة

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