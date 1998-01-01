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حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

الأربعاء 21 مارس 2018 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات



غزة/سما/


قالت حركة حماس في بيان لها مساء الاربعاء انه "بفضل الله ومنته حققت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تقدمًا كبيرًا في الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب الدكتور رامي الحمدالله، والذي حدث يوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، ومازالت الأجهزة الأمنية تلاحق المتورطين في هذه الجريمة وبشكل مكثف؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في داخل القطاع وعلى الحدود والمعابر". 


واضافت الحركة في بيانها "في هذا المقام نلتمس من جمهور شعبنا الفلسطيني تفهم هذه الإجراءات، والتعاون الكامل كما عهدناهم مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى المجرمين وكشف كل تفاصيل الجريمة النكراء".


واكد البيان" أن قيادة حركة حماس وعلى رأسها رئيس المكتب السياسي الأستاذ إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة الأستاذ يحيى السنوار يتابعان أولًا بأول وبكل اهتمام مجريات التحقيق، ووضعت الحركة كل إمكاناتها الأمنية والفنية لمساعدة الأجهزة الأمنية والوقوف إلى جانبها للوصول إلى الفاعلين" .

واكدت حماس دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية حتى إتمام هذه المهمة الوطنية، ونعد شعبنا وأمتنا وكل المخلصين والمعنيين بالقضية الفلسطينية أن نضعهم في كل تفاصيل هذه الجريمة النكراء حال الانتهاء التام من التحقيق فيها.
 

#حماس #الحمد الله #تحقيقات #السنوار #هنية

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