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اختتام منافسات الجولة الثانية من دوري "جوال" الممتاز للكرة الطائرة

الأربعاء 21 مارس 2018 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام منافسات الجولة الثانية من دوري "جوال" الممتاز للكرة الطائرة



غزة / سما /

اختتمت منافسات الجولة الثانية من دوري "جوال" الممتاز للكرة الطائرة، بانتصارات متوقعة لقطبي الشمال الشباب والخدمات، وذلك في اللقاءات التي أقيمت عصر الإثنين والثلاثاء المنصرمين، على صالة الشهيد القائد سعد صايل في مدينة غزة.

وشهدت هذه الجولة أيضاً مباراة كانت مثيرة ومتقاربة المستوى بشكل كبير بين الصاعد حديثاً إلى الدرجة الممتازة الوفاق واتحاد الزوايدة، حيث نجح الأخير بحسم الفوز لصالحه في الشوط الفاصل، في حين لم يلعب الصداقة حامل اللقب هذا الأسبوع.

شباب جباليا (3/0) الكرامة

وحقق وصيف البطولة المنصرمة فوزاً نظيفاً على الكرامة بثلاثة أشواط دون مقابل، وكاد أن يفقد شوطاً خلالها، والذي كان سيكلفه كثيراً، في ظل المنافسة الشرسة التي ستكون مع كل من الصداقة وخدمات جباليا، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الأول (25/23)، الثاني (25/20)، والثالث (25/19).

قاد اللقاء محمد أبو سعدة أولاً، جهاد أبو حبل ثانياً، محمد عوكل من لجنة المسابقات، وجمال فياض من لجنة الحكام.

خدمات جباليا (3/0) الشجاعية

وبنفس الطريقة وبشكل مشابه للسيناريو السابق حقق خدمات جباليا فوزاً نظيفاً على اتحاد الشجاعية، وحسم اللقاء لصالحه بعد أن أنهى الشوط الثالث بصعوبة عقب التمديد، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الأول (25/11)، الثاني (25/16)، والثالث (26/24).

قاد اللقاء ياسر أبو عبيد حكم أول، رجب عبيد ثانياً، عادل أبو ركبة مسجلاً، وعلى الخطوط ياسين عوكل، ومحمد مهاني، مصطفى النواجحة من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

اتحاد الزوايدة (3/2) الوفاق

ونجح اتحاد الزوايدة بقلب تأخره أمام الوفاق، وأنهى المباراة لصالحه بثلاثة أشواط لاثنين، بعد مباراة قوية بين الفريقين، والتي جاءت نتائج أشواطها على النحو التالي: الأول لصالح الوفاق بنتيجة (25/19)، الثاني (27/25) لصالح اتحاد الزوايدة، الثالث (25/23) لصالح الوفاق، الرابع (25/19) للزوايدة، والفاصل الخامس (15/11) لصالح اتحاد الزوايدة.

قاد اللقاء حاتم حمودة حكم أول، عاطف حسونة ثانياً، سمير المقيد مسجلاً، وعلى الخطوط حارث أبو العمرين، ومحمد أبو ركبة، مصطفى النواجحة من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

#دوري جوال #كرة الطائرة

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