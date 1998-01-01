وزير الأوقاف يتفقد الأراضي الوقفية المهددة بالاستيلاء عليها في أريحا

اريحا / سما /

تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس الأراضي والأملاك الوقفية بمحافظة أريحا والأغوار المهددة بالاستيلاء عليها والمحاذية للمستوطنات، اليوم الأربعاء.

واستنكر اجراءات سلطات الاحتلال الهمجية والاستفزازية بحق هذه الأراضي، وآخرها دعوات وزير البناء والإسكان الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية والأغوار إلى إسرائيل وتعزيز الاستيطان.

وأضاف أن أغلب المناطق المستهدفة هي أراض وقفية، مؤجرة للمستثمرين في المجال الزراعي وتزرع بالنخيل. وشددت على تصميم الوزارة على تطوير هذه الأراضي واستثمارها والاستمرار باستغلالها.

وأعلن ادعيس، على هامش الزيارة، تشكيل لجان الوعظ والإرشاد في المحافظات الشمالية، وذلك لضبط الخطاب الديني الوسطي المعتدل في المساجد كافة وآليات التواصل مع المجتمع المحلي.