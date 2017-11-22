جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجبهة الديمقراطية" تتوسط بين السلطة وحماس

الأربعاء 21 مارس 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجبهة الديمقراطية" تتوسط بين السلطة وحماس



رام الله / سما /

الت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إن قيادتها في قطاع غزة، وفي الضفة تواصل العمل، مع قيادة حركة حماس، والسلطة الفلسطينية لتطويق ذيول جريمة محاولة اغتيال رئيس حكومة السلطة ومدير المخابرات العامة، ومعالجة الأمور بحكمة وطنية تجنب الحالة الفلسطينية مخاطر التصعيد.وأضافت الجبهة أن وفداً من قيادتها في غزة، ضم أعضاء المكتب السياسي للجبهة، صالح ناصر، وطلال أبو ظريفة وزياد جرغون، وإلى جانبهم محمود خلف عضو اللجنة المركزية، اجتمع مع وفد قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ضم صلاح البردويل وإسماعيل رضوان ود. مجدي أبو عمشة، أعضاء قيادة الحركة..

وأوضحت أن وفد الجبهة طالب حركة حماس، الإسراع بإجراء التحقيق في جريمة محاولة الاغتيال، وإشراك أمن السلطة الفلسطينية وممثلين عن الفصائل الوطنية، لضمان كشف الحقيقة، وقطع الطريق على أية محاولة مشبوهة للاصطياد بالماء العكر، وبما ينعكس سلباً على مصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وعلى الأخص أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل الحصار الظالم الذي مازال يتعرض له منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضافت الجبهة تقول إنها تمنت على حماس عدم الإنجرار وراء ردود الفعل، وضرورة مراعاة المصالح الوطنية العليا، كأهم الاعتبارات في معالجة قضايانا الوطنية، والعمل على إزالة العراقيل والعقبات أمام مواصلة إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتمكين حكومة السلطة الفلسطينية من تحمل واجباتها كاملة نحو أهلنا في قطاع غزة، ومعالجة مشاكله الحياتية.وأكدت الجبهة في السياق نفسه أن قيادتها في رام الله على تواصل دائم مع القيادة الرسمية الفلسطينية تدعوها لعدم اتخاذ أية إجراءات تصعيدية في اطار معالجة جريمة محاولة الاغتيال لأن ذلك من شأنه أن يزيد الحياة في قطاع غزة تعقيداً.

وأكدت قيادة الجبهة أن الفرصة مازالت سانحة لمعالجة تداعيات الحدث بروح التعاون بين الطرفين وصولاً لإجلاء الحقيقة، والكشف عن ملابساتها وإحالة الفاعلين إلى المحاكمة العادلة.وأكدت الجبهة في ختام بيانها ضرورة أن تكون المصالح العليا لشعبنا دوماً في مقدمة كل اعتبار في معالجة أي حدث، داعية إلى صون اتفاق المصالحة الذي أبرم في اجتماعات القاهرة، في 12/10 و22/11/2017، وإزالة العقبات من طريقه، وتجنيد كل الطاقات والجهود من أجل إنجازه، باعتباره الفرصة السانحة أمام الحالة الفلسطينية لشق الطريق نحو استعادة الوحدة الوطنية الجامعة والائتلافية، لمواجهة الاستحقاقات والتحديات الكبرى أمام قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.

أخبار ذات صلة

هنية والاسد

إيران تتوسط بين الأسد وحماس لإعادة بناء تحالفهما..

السنوار

السنوار يلتقي القيادي في الجهاد " الهندي" و عضو الجبهة الشعبية "مزهر " ويناقش آخر المستجدات

فتح

فتح لـ"الجبهة الشعبية": دافعنا عنكم في الأمم المتحدة.. وموقفكم " معيب "

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

الجبهة الشعبية" تدعو "حماس" للمشاركة في الانتخابات المحلية

الديمقراطية ترد على الجبهة الشعبية في اتهاماتها للسفير المذبوح

الأكثر قراءة اليوم

لماذا لم يكشف الرئيس عن "عقوبات"غزة ؟

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

الحكومة المصرية تستعد لاتخاذ قرار "غير مسبوق"

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

معاريف: إسرائيل قد تلجأ لمحاورة حماس في ظل الوضع المتفجر بغزة

فيديو ..السيسي يكشف سر الخاتم في إصبع يده اليسرى

صورة.. شاهدوا كيف أصبحت نجلاء فتحي بعد المرض!

الأخبار الرئيسية

أنس عبد المالك ابو خوصة

امن غزة يلاحق مشتبه به في تفجير موكب الحمدالله وتوزيع صوره على الحواجز

عباس السيسي - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : تصريحات عباس حول فشل مصر في المصالحة سبب حرجا للسيسي قبل انتخابات الرئاسة

تشريعي غزة

بحضور نواب من "تيار دحلان.. "تشريعي" غزة يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية

الحيّة

الحيّة: الانفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

الاتصالات الفلسطينية