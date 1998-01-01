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إعفاء السفارة الأمريكية من رسوم البناء في القدس

الأربعاء 21 مارس 2018 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعفاء السفارة الأمريكية من رسوم البناء في القدس



القدس / سما /

قررت إسرائيل، اليوم الاربعاء، عدم فرض رسوم على مشروع بناء السفارة الأمريكية في القدس لبلدية الاحتلال في المدينة.

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون أوامره إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء بإعفاء مشروع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من دفع رسوم البناء للبلدية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين استكمال المشروع حتى الموعد الذي حدد له في الرابع عشر من شهر أيار- مايو المقبل.

واتخذ هذا القرار بناء على طلب الجانب الأمريكي تطبيق تغييرات هيكلية في المبنى الجديد لأغراض أمنية منها بناء سور محيط به.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين بنيامين نتنياهو أكد اليوم عزمه على العمل بحزم وسرعة وإزالة كافة العراقيل البيروقراطية بغية التأكد من انتقال السفارة الأمريكية الى القدس في الموعد المحدد.

#السفارة الأمريكية #القدس

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