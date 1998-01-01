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سفارتنا بالقاهرة: اتصالات مع مصر لتسهيل سفر وعلاج المحرر طارق عزالدين

الأربعاء 21 مارس 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة: اتصالات مع مصر لتسهيل سفر وعلاج المحرر طارق عزالدين



القاهرة/سما/

أوضحت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنها أجرت اتصالات مع السلطات المصرية بخصوص سفر الأسير المحرر والمبعد من جنين إلى قطاع غزة الأخ طارق عزالدين.

وقالت السفارة في بيان صحفي إنها خاطبت السلطات المصرية من أجل تسهيل سفره في أقرب وقت ممكن، وأنها تعاملت مع الطلبات التي وصلتها بشأن الأخ طارق عزالدين من اللحظات الأولى.

وأشارت السفارة أنها ستستمر في متابعة سفره ووصوله إلى مصر، وتلقيه علاجه.

وطارق عزالدين هو أسير محرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وواحد من أبطال معركة جنين البطولية، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، وشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.

#طارق عز الدين #القاهرة #سفارة

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