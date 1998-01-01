مطالبات دولية بوقف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين

رام الله / سما /

أكد المقرر الخاص لمجلس حقوق الانسان في فلسطين مايكل لينك على وجوب احترام حرية الصحافة في فلسطين، وعلى وجوب توقف اسرائيل عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، واحترام اتفاقية جنيف الرابعة. جاء ذلك خلال جلسة دولية نظمتها الفدرالية الدولية للصحفيين في مقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اليوم، بمشاركة الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، وحضرها سفير فلسطين لدى لدى المجلس ابراهيم خريشة، والعشرات من ممثلي دول العالم والبعثات العربية والدولية وممثلي وسائل الاعلام.

وقدمت نقابة الصحفيين في بداية الجلسة تقريراً مفصلاً حول واقع العمل الصحفي في فلسطين المحتلة، ومجمل الانتهاكات الاسرائيلية خلال العام الماضي 2017، وبداية العام الجاري 2018. وأكد المتحدثون خلال الجلسة ادانتهم للاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية التي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والمواثيق الدولية، وداعوا الى الزام القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تمس القيم الانسانية والقانون الدولي الانساني، ومؤكدين دعمهم للصحفيين الفلسطينيين وحقهم بالعمل الحر، وطالب المتحدثون باصدار تقرير خاص عن مجلس حقوق الانسان يدين الاعتداءات، ويتخذ اجراءات ضد سلطات الاحتلال.

يشار ان نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، بدأت حملة دولية لفضح الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتهدف للضغط على كيان الإحتلال لوقف هذه الممارسات، والى ايجاد آلية دولية تضمن توفير الحماية الدولية، كانت اولى خطواتها جلسة استماع خاصة في البرلمان الاوروبي عقدت الشهر الماضي في مقر البرلمان في بروكسل.