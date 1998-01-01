التوصل لصفقة تقضي بسجن الطفلة التميمي 8 اشهر

القدس المحتلة / سما /

توصل محامو الدفاع عن الأسيرة الطفلة عهد التميمي، إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة عوفر غرب رام الله، تقضي بموجبها التميمي ثمانية شهور في السجن.



وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية: إن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.وتتضمن اللائحة المعدلة إعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الإتهام الأصلية.



كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى، غير الذي اشير إليه في بند خاص بلائحة الاتهام والمتعلق بصفع الجندي من لواء "جولاني" خلال تفريق مظاهرات في قرية النبي صالح برفقة ابنة عمها نور، تلك الحادثة التي صورتها والدتها ناريمان التميمي وبثت بشكل مباشر على الفيسبوك.



وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وابنة عمها وانضمت اليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، بينما تركت الضربة التي وجهتها عهد للجندي علامة على وجهه.

يشار إلى أن باسم التميمي والد عهد كان قد زار ابنته وزوجته ناريمان في السجن الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ اعتقالهن في شهر كانون الأول- ديسمبر من العام الماضي.



وقال والد عهد إن معنوياتها مرتفعة، وهي تمضي وقتها داخل السجن بقراءة الكتب والمنهاج المدرسي مع التركيز على اللغة الانجليزية.



وانتقد باسم التميمي إجراءات المحكمة العسكرية الإسرائيلية التي تمنع الصحافيين من حضور محاكمة عهد، كما أن المحكمة ستأخذ وقتا طويلا مما سيبب مزيدا من المعاناة لطفلته وزوجته.

