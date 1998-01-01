جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تهاجم "الجزيرة" وتتهمها بتجيير أبواق الفتنة ضد الرئيس عباس

الأربعاء 21 مارس 2018 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تهاجم "الجزيرة" وتتهمها بتجيير أبواق الفتنة ضد الرئيس عباس



رام الله /سما/

استهجنت حركة فتح تجيير وتسخير قناة الجزيرة لأثيرها لأبواق الفتنة ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي يقف ببسالة وقوة وشجاعة أمام هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية، والذين لا هم لهم إلا انتهاز الفرص لبث سمومهم المقيتة ضد من يقف سدا منيعا أمام المشاريع الإسرائيلية المشبوهة، واستمرارها بمنح مساحة يومية للتشهير بالموقف الوطني الفلسطيني وقيادته الصامدة أمام كل مشاريع التصفية.

وأشادت حركة فتح في بيان لها، بالإعلام الوطني والعربي والدولي الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية العادلة، ولنضال شعبنا وصموده أمام محاولة تصفية قضيته وتمرير ما يُسمى "صفقة العصر".

وطالبت "فتح" أبناء شعبنا الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي وشعوب العالم الحرة، بأن يرفعوا صوت الحق والجرأة أمام الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية ضد الشعب الفلسطيني المناضل، والساعي للحرية والاستقلال.

#فتح #الجزيرة #حماس #فتنة

أخبار ذات صلة

مصالحة -ارشيفية

صحيفة: الرئيس عباس يبحث عن "مصالحة متدرجة"و مصر وحماس تبحثان "صفقة شاملة"

عباس

"صحيفة": الرئيس عباس وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة مع حركة"حماس"

عباس- ارشيف

محلل سياسي لـ" سما" : خطاب الرئيس عباس "خطاب منطق وعقل" سيطر عليه اليأس والاحباط

رئيس "سي اي ايه" التقى الرئيس عباس في رام الله بحضور فرج وعريقات

الرئيسان السيسي وعباس

الرئيس عباس يصل القاهرة للقاء نظيره المصري "السيسي"

محمود العالول- ارشيف

العالول ينفي لـ" سما" نية الرئيس عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الحسيني يقدم رسالة للرئيس : حماس لاعلاقة لها بمحاولة اغتيال الحمد لله

"الكابنيت" سيناقش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

برهوم: اتصالات مع مصر لإيجاد حل للوضع بعد تهديدات الرئيس " الصادمة "

معاريف: إسرائيل قد تلجأ لمحاورة حماس في ظل الوضع المتفجر بغزة

الحكومة المصرية تستعد لاتخاذ قرار "غير مسبوق"

الأخبار الرئيسية

عباس السيسي - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : تصريحات عباس حول فشل مصر في المصالحة سبب حرجا للسيسي قبل انتخابات الرئاسة

تشريعي غزة

بحضور نواب من "تيار دحلان.. "تشريعي" غزة يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية

الحيّة

الحيّة: الانفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

غزة - ارشيفية

لماذا لم يكشف الرئيس عن "عقوبات"غزة ؟

الاتصالات الفلسطينية