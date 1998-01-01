تفسير أسرار الأحلام الأكثر شيوعا في العالم

وكالات / سما /

تتضمن الأحلام مزيجا غنيا من الصور والاستعارات والعواطف، ويمكن أن يؤثر هذا المزيج بقوة على المزاج عند الاستيقاظ.

وعندما نحاول أن نحلل أحلامنا ونخرج منها الصور الرمزية، فسنجد أن هذا الحلم هو بمثابة "رسالة" من عقلنا اللاواعي، وهو ما يؤثر فعليا على شعورنا الحقيقي.

وعلى الرغم من وجود مواضيع وصور متكررة تظهر في أحلام الناس في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأحلام قد تكون فردية أيضا، وفي النهاية تكون أنت الشخص الوحيد القادر على تفسير حلمك بشكل صحيح، لأنه يخرج من عقلك اللاواعي، ولكن كيف يمكننا فهم اللغة الرمزية للأحلام من وجهة نظر علم النفس؟

1- سقوط الأسنان:

على الرغم من أن هذا الحلم قد يبدو غريبا، إلا أنه حلم شائع للغاية حول العالم، وغالبا ما يرتبط بمشاعر عدم الأمان وعدم الاستقرار وتغيرات الحياة والخسارة.

كما يمكن ربطه بعدم تمكننا من إخفاء كيفية شعورنا فعلا، حيث لم نعد نستطيع الابتسام والتظاهر بأن أي شيء على ما يرام، لذلك قد يكون هذا الحلم بمثابة دعوة للاستيقاظ لفحص ما يحدث حاليا في حياتنا ورؤية ما يؤثر على مشاعرنا الحقيقية.

2- الطيران:

حلم الطيران قد يكون أكثر شيء لا يصدق، ويمكن ربطه بالطاقات الجنسية والإبداعية القوية في الأحلام، وغالبا ما يكون الطيران مرتبطا بشعور الحرية والثقة بالنفس، ولكن من المهم أن تعرف كيف تطير.

وإذا كنت ترفرف بفرح فهذا هو أفضل الأحلام التي يمكن أن تراها لأنه أمر يؤكد على الحياة وعلى الإيجابية، حيث يوحي بأنك تسير على الطريق الصحيح في أهم جوانب حياتك.

أما إذا كنت تتأرجح وتسقط، فذلك ينعكس على أن هناك جوانب في حياتك لا تستطيع أن تحلق فيها، وبمجرد إنشاء جسر بين مشاعر الحلم وحياة اليقظة يمكن أن نكون أكثر قدرة على العمل لتغيير بعض الأشياء إلى الأفضل.

3- الهروب:

يمكن أن ترى في حلمك أنك تهرب من وحش في غرفتك أو في الغابة أو من رجل مخيف في الزقاق وإلى غير ذلك من الأحلام الشائعة المتعلقة بالهروب، وغالبا ما يرتبط الحلم برؤية نفسك غير قادر على تحريك ساقيك أو أنك تتعثر في الرمال المتحركة، وتستيقظ وقلبك ينبض بقوة شديدة.

وهذا الحلم يعكس المخاوف التي نواجهها في حياتنا، وهو ما يجعلنا نكتشف جوهر خوفنا والأسباب الكامنة وراءه، والبحث عن حلول، ولذلك يعتمد الكثيرون "إعادة الدخول إلى الحلم" بشكل خيالي إما لمواجهة "وحش الأحلام" أو لنسأله لماذا كان يطاردنا، أو من أجل تغيير نهاية الحلم بشكل أكثر إيجابية لصالحنا.

4- المباني والمركبات:

بعض الأحلام تعكس صحتنا الجسدية الجيدة أو السيئة، وغالبا ما يتم تمثيل الجسم في الأحلام من خلال المباني أو المركبات، لذلك إذا وجدت نفسك تحلم بمنزل متهالك أو زورق بخاري قديم لا يعمل بشكل صحيح، أو الحلم بأنك تقود سيارة لا تعمل مكابحها، فقد ينعكس ذلك على الحالة الصحية السيئة أو إلى عدم قدرة الحالم على التحكم في حياته، وهذا الحلم قد يكون بمثابة إشارة لضرورة التوقف بعض الوقت وأخذ استراحة .

5- خيانة الشريك:

عندما نحلم بأن الشريك يخوننا مع شخص آخر، قد نستيقظ مع شعور بالانزعاج والشك، ولكن في الغالب، لا تعكس هذه الأحلام فعليا الخيانة، حيث يمكن أن ترمز الخيانة إلى أحد الجوانب الخاطئة فينا، وهذا النوع من الأحلام، قد يعكس شعورا عاما بالحياة لذا يجب أن نسأل أنفسنا أين يوجد الأمر غير الصحي في حياتنا؟