جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تأجيل لقاء شباب خانيونس والشجاعية!

الأربعاء 21 مارس 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل لقاء شباب خانيونس والشجاعية!



غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تأجيل مباراة شباب خانيونس بطل دوري الدرجة الممتازة مع اتحاد الشجاعية إلى يوم الأربعاء المقبل على ملعب فلسطين بغزة، بدلا من الأحد, ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من المسابقة.

وقال عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات باتحاد القدم, إن قرار تأجيل المباراة إلى الأربعاء, يأتي لإتاحة الفرصة لشركة "الوطنية موبايل" راعي الدوري لإقامة حفل تتويج البطل داخل الملعب عقب نهاية المباراة.

وأوضح التتري أن تأجيل المباراة جاء بناء على طلب الشركة الراعية, نظرا لحرصها على ترتيب كافة الأمور الخاصة بتتويج البطل بما يليق بتاريخ النادي.

#شباب خانيونس #الشجاعية

أخبار ذات صلة

860x484 (1)

رسميا : بطل الدوري يضم نجم شباب خانيونس

860x484 (1)

خدمات رفح تقترب من ضم لاعب شباب خانيونس

شباب خانيونس

شباب خانيونس يهزم الأهلي بلقاء ودي

فيديو.. شباب خانيونس ينجو من فخ الشاطئ

thumb

شباب البريج يتغلب على خدمات خانيونس بالسلة

اتحاد الشجاعية يهدي شباب خانيونس لقب الممتازة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الحسيني يقدم رسالة للرئيس : حماس لاعلاقة لها بمحاولة اغتيال الحمد لله

"الكابنيت" سيناقش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

برهوم: اتصالات مع مصر لإيجاد حل للوضع بعد تهديدات الرئيس " الصادمة "

معاريف: إسرائيل قد تلجأ لمحاورة حماس في ظل الوضع المتفجر بغزة

الحكومة المصرية تستعد لاتخاذ قرار "غير مسبوق"

الأخبار الرئيسية

عباس السيسي - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : تصريحات عباس حول فشل مصر في المصالحة سبب حرجا للسيسي قبل انتخابات الرئاسة

تشريعي غزة

بحضور نواب من "تيار دحلان.. "تشريعي" غزة يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية

الحيّة

الحيّة: الانفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

غزة - ارشيفية

لماذا لم يكشف الرئيس عن "عقوبات"غزة ؟

الاتصالات الفلسطينية