تأجيل لقاء شباب خانيونس والشجاعية!

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تأجيل مباراة شباب خانيونس بطل دوري الدرجة الممتازة مع اتحاد الشجاعية إلى يوم الأربعاء المقبل على ملعب فلسطين بغزة، بدلا من الأحد, ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من المسابقة.

وقال عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات باتحاد القدم, إن قرار تأجيل المباراة إلى الأربعاء, يأتي لإتاحة الفرصة لشركة "الوطنية موبايل" راعي الدوري لإقامة حفل تتويج البطل داخل الملعب عقب نهاية المباراة.

وأوضح التتري أن تأجيل المباراة جاء بناء على طلب الشركة الراعية, نظرا لحرصها على ترتيب كافة الأمور الخاصة بتتويج البطل بما يليق بتاريخ النادي.