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"الثقافة" تفتتح دورة تدريبية في "التدقيق اللغوي" للإعلاميين

الأربعاء 21 مارس 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتحت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، دورة تدريبية في التدقيق اللغوي، بمشاركة (30) إعلامياً يمثلون وسائل الإعلام المحلية المختلفة.

في كلمة له، تحدث د.أنور البرعاوي حول أهمية اتقان اللغة العربية نحواً وصرفاً بالنسبة للعاملين في مجالات الصحافة والإعلام، لتسهيل مهمتهم في أداء رسالتهم الإعلامية وزيادة التأثير في الجماهير المستهدفة.

وأشار البرعاوي إلى أن دورة التدقيق اللغوي من الدورات النوعية التي تنظمها الوزارة وتسعى من خلالها لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الشعراء والأدباء والكتّاب والإعلاميين والمثقفين، لافتاً إلى أن الدورة ستعقد لمجموعات أخرى خلال الفترة القادمة.

ويحاضر في الدورة الدكتورة أنيسة قنديل، والأستاذ عمر حسونة، والأستاذ خليل نصار، وتتناول عدة موضوعات تتعلق بالتدقيق الاملائي واللغوي، بواقع (16) ساعة تدريبية.

يشار إلى أن دورة التدقيق اللغوي للإعلاميين هي الثالثة بعد أن تم عقد دورة خاصة للشعراء والأدباء والكتّاب ودورة أخرى في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

#الثقافة

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