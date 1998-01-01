جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تكرم مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ريان العلي

الأربعاء 21 مارس 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كرم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الدكتور ريان العلي مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، وذلك تقديرا له ولجهودة المتواصلة في خدمة قضية الأسرى.

وجرى تكريم الدكتور العلي، في مكتب رئيس الهيئة قراقع برام الله، بحضور كل من نائب رئيس الهيئة شكري سلمة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير عام الشؤون الإدارية وداد خضر، ومدير عام المديريات نائل غنام، ومدير عام الشكاوى مهند جرادات ومدير عام الوحدة القانونية المحامي اياد مسك ونائبه جميل سعاده، ومدير العلاقات الدولية أكرم العيسة.

وقال قراقع خلال التكريم، أن هذه اللفته البسيطة تأتي تقديرا لجهود الدكتور العلي في خدمة قضية الأسرى، حيث شارك في عدة عمليات تشريح لجثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سقطوا بفعل سياسات القتل الإسرائيلية المتعمدة والاهمال الطبي المتعمد بحقهم.  

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

فوز فتح بانتخابات جامعة النجاح

فوز فتح بانتخابات جامعة النجاح بـ" 41 مقعدا مقابل 34 مقعد لحماس

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

اللجنة الوطنية لدعم الأسرى تدعو لعصيان مدني ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال

0d0cef51e43696b3e32c45047ff7e560

أبو عيطة لـ"سما": فتح لا تريد حرف البوصلة عن أولوياتنا الوطنية للتضامن مع الأسرى

طفل رضيع - غزة

مواطنون يعثرون على طفل رضيع أمام معهد الأمل للأيتام وسط غزة

اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو عياش

اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو العيش

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الحسيني يقدم رسالة للرئيس : حماس لاعلاقة لها بمحاولة اغتيال الحمد لله

"الكابنيت" سيناقش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

برهوم: اتصالات مع مصر لإيجاد حل للوضع بعد تهديدات الرئيس " الصادمة "

معاريف: إسرائيل قد تلجأ لمحاورة حماس في ظل الوضع المتفجر بغزة

فيديو ..السيسي يكشف سر الخاتم في إصبع يده اليسرى

الأخبار الرئيسية

تشريعي غزة

بحضور نواب من "تيار دحلان.. "تشريعي" غزة يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية

الحيّة

الحيّة: الانفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

غزة - ارشيفية

لماذا لم يكشف الرئيس عن "عقوبات"غزة ؟

بالفيديو.. إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري قبل 11 عام

الاتصالات الفلسطينية