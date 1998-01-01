هيئة الأسرى تكرم مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ريان العلي

رام الله / سما /

كرم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الدكتور ريان العلي مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية، وذلك تقديرا له ولجهودة المتواصلة في خدمة قضية الأسرى.

وجرى تكريم الدكتور العلي، في مكتب رئيس الهيئة قراقع برام الله، بحضور كل من نائب رئيس الهيئة شكري سلمة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير عام الشؤون الإدارية وداد خضر، ومدير عام المديريات نائل غنام، ومدير عام الشكاوى مهند جرادات ومدير عام الوحدة القانونية المحامي اياد مسك ونائبه جميل سعاده، ومدير العلاقات الدولية أكرم العيسة.

وقال قراقع خلال التكريم، أن هذه اللفته البسيطة تأتي تقديرا لجهود الدكتور العلي في خدمة قضية الأسرى، حيث شارك في عدة عمليات تشريح لجثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين سقطوا بفعل سياسات القتل الإسرائيلية المتعمدة والاهمال الطبي المتعمد بحقهم.