الشركة المالكة لنادي ميلان تعلن إفلاسها

وكالات / سما /

أعلنت شركة “شينزين جي أندي” التابعة للصيني يونج هونج لي مالك نادي ميلان الإيطالي عن إفلاسها وفقاً لما ذكرته صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليوم الأربعاء.

وقضت المحكمة المختصة في هذه القضية عن إعلان إفلاس الشركة التابعة لمالك النادي الإيطالي بعد أن قاضاه بنك كانتون لعدم سداد قروض حسبما أكدت الصحيفة.

وانضمت اتهامات بنك كانتون الصيني لتلك التي وجهها بدوره بنك جيانجسو ضد يونج هونج لي بعد أن أقرضه في فبراير/شباط 2017 نحو ستون مليون يورو لم يسددها.

ووجهت هذه الاتهامات ضد يونج هونج لي قبل أن يبرم في أبريل/نيسان 2017 صفقة شراء 99.93% من أسهم نادي ميلانالذي كان يملكها رجل المال ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.

وأوضحت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” أن هذا الإفلاس لن يكون له تأثير مباشر على ميلان على الرغم من أن النادي الإيطالي سيتعين عليه أن يقدم خلال الأشهر المقبلة، ضمانات اقتصادية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.