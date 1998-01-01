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العملاق غوغل في وجه "الأخبار الكاذبة"

الأربعاء 21 مارس 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العملاق غوغل في وجه "الأخبار الكاذبة"



وكالات / سما /

قالت شركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" في تدوينة لها، الثلاثاء، إنها ستطلق "مبادرة غوغل نيوز" بهدف القضاء على الأخبار الوهمية على الإنترنت وأثناء مواقف الأخبار العاجلة.

وقال محرك البحث العملاق، إنه يخطط لإنفاق 300 مليون دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين دقة وجودة الأخبار التي تظهر على منصاته.

تأتي تلك التغييرات في وقت تواجه فيها غوغل وفيسبوك وتويتر ردود فعل غاضبة بسبب دورها خلال انتخابات الرئاسة الأميركية لسماحها بنشر معلومات كاذبة وكيدية ربما أثرت على الناخبين لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وفي تدوينة منفصلة قالت غوغل، إنها ستطلق أداة للمساعدة في الاشتراك في الإصدارات الإخبارية.

وستسمح الخدمة للمستخدمين بشراء اشتراك في مواقع إخبارية مشاركة باستخدام حسابهم على غوغل، وإدارة جميع اشتراكاتهم في مكان واحد.

وقالت غوغل إنها ستطلق خدمة الاشتراك في الأخبار مع "فاينانشال تايمز" و"نيويورك تايمز" و"لو فيغارو" و"ذا تليغراف"، وإصدارات أخرى.

وذكر محرك البحث العملاق أنه يخطط لإضافة مزيد من الإصدارات الإخبارية قريباً.

#الأخبار الكاذبة

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