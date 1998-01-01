"إتش تي سي" تطلق هاتفين من الفئة المتوسطة

وكالات / سما /

أعلنت شركة "إتش تي سي" عن إطلاقها هاتفين اثنين من الهواتف الذكية الجديدة HTC Desire 12 و HTC Desire 12+، الموجهين للقطاع الأوسع من سوق الهواتف الذكية، وحرصت الشركة على تزويد هاتفيها بمزايا متقدمة تحاكي تلك التي نراها في الهواتف الرئيسية وبأسعار في متناول الجميع.

يوفر كل من HTC Desire 12 بشاشته مقاس 5.5 بوصة و HTC Desire 12+ بشاشته مقاس 6 بوصة، تجارب متقاربة للمستخدم من ناحية تصاميم الشاشة، فكلا الهاتفين يتمتعان بشاشات ذات حواف قليلة السماكة، وممتدة على طرفي الهاتف، ونسبة بعد 18:9، والتي لاقت استحسنًا واضحًا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية من ناحية التحكم في الاستخدام عند حمله، وعن الأسطح الخارجية لكلا الهاتفين، فكلاهما يأتيان بالأسطح الزجاجية السائلة والتي شاهدناها بهاتف الشركة الرائد HTC U11.

زودت شركة إتش تي سي هاتفيها بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، والتي ستمكن المستخدم من الاستمتاع بالتقاط صور أكثر دقة وسطوعًا، فضلاً عن دعمهما بتقنية الضبط التلقائي للصورة، والتي تمكن المستخدم من الحصول على صور واضحة وبتفاصيلها الدقيقة أثناء الحركة السريعة.

وقد حرصت الشركة أيضًا على تزويد هاتفها HTC Desire 12+ بكاميرا ثانية، ليصبح هاتف بكاميرا مزدوجة، وسيلقى هذا الهاتف إعجاب الكثير من عشاق التصوير الإحترافي، وخاصة مع إدراج عدد من المؤثرات المشوقة مثل تأثير بوكيه Bokeh.

ويضاف إلى ذلك كاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 8 ميجابكسل لهاتفHTC Desire 12+ وفتحة عدسة وفتحة عدسة بقطر ƒ/2.0، مع خيارات متعددة لضبط الفلاش الأمامي من أجل إغناء الصور بدرجة الضوء المرادة.

في حين سيوفر HTC Desire 12 مزايا عديدة لتصوير السيلفي مع كاميرا تصل دقتها إلى 5 ميجابكسل وفتحة عدسة بقطر f/2.2.

لم يخفى عنصر الذكاء الإصطناعي في هاذين الهاتفين، فكلاهما مزودين بأفضل ما توصلت له إتش تي سي في هذا المجال، والمتمثل بالمساعد الذكي HTC Sense Companion، ويذكر أن مساعد HTC Sense Companion يعمل على مبدأ التعلم من مستخدميه، فمن خلال قدرات الذكاء الإصطناعي، يستطيع الهاتف أن يعكس صورة مستخدميه من خلال التعلم الآلي ليصبح قادر على تقديم اقتراحات مخصصة وذات طابع شخصي.

وستتوفر الهواتف بألوان الأسود والفضي والذهبي، كما ستعلن الشركة قريبًا عن موعد وصول هواتفها الجديدة إلى أسواق الإمارات والشرق الأوسط عبر موقعها الإلكتروني، وقنواتها التفاعلية في مواقع التواصل الإجتماعي.