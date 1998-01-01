جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"إتش تي سي" تطلق هاتفين من الفئة المتوسطة

الأربعاء 21 مارس 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إتش تي سي" تطلق هاتفين من الفئة المتوسطة



وكالات / سما /

أعلنت شركة "إتش تي سي" عن إطلاقها هاتفين اثنين من الهواتف الذكية الجديدة HTC Desire 12 و HTC Desire 12+، الموجهين للقطاع الأوسع من سوق الهواتف الذكية، وحرصت الشركة على تزويد هاتفيها بمزايا متقدمة تحاكي تلك التي نراها في الهواتف الرئيسية وبأسعار في متناول الجميع.

يوفر كل من HTC Desire 12 بشاشته مقاس 5.5 بوصة و HTC Desire 12+ بشاشته مقاس 6 بوصة، تجارب متقاربة للمستخدم من ناحية تصاميم الشاشة، فكلا الهاتفين يتمتعان بشاشات ذات حواف قليلة السماكة، وممتدة على طرفي الهاتف، ونسبة بعد 18:9، والتي لاقت استحسنًا واضحًا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية من ناحية التحكم في الاستخدام عند حمله، وعن الأسطح الخارجية لكلا الهاتفين، فكلاهما يأتيان بالأسطح الزجاجية السائلة والتي شاهدناها بهاتف الشركة الرائد HTC U11.

زودت شركة إتش تي سي هاتفيها بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، والتي ستمكن المستخدم من الاستمتاع بالتقاط صور أكثر دقة وسطوعًا، فضلاً عن دعمهما بتقنية الضبط التلقائي للصورة، والتي تمكن المستخدم من الحصول على صور واضحة وبتفاصيلها الدقيقة أثناء الحركة السريعة.

وقد حرصت الشركة أيضًا على تزويد هاتفها HTC Desire 12+ بكاميرا ثانية، ليصبح هاتف بكاميرا مزدوجة، وسيلقى هذا الهاتف إعجاب الكثير من عشاق التصوير الإحترافي، وخاصة مع إدراج عدد من المؤثرات المشوقة مثل تأثير بوكيه Bokeh.

ويضاف إلى ذلك كاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 8 ميجابكسل لهاتفHTC Desire 12+ وفتحة عدسة وفتحة عدسة بقطر ƒ/2.0، مع خيارات متعددة لضبط الفلاش الأمامي من أجل إغناء الصور بدرجة الضوء المرادة.

في حين سيوفر HTC Desire 12 مزايا عديدة لتصوير السيلفي مع كاميرا تصل دقتها إلى 5 ميجابكسل وفتحة عدسة بقطر f/2.2.

لم يخفى عنصر الذكاء الإصطناعي في هاذين الهاتفين، فكلاهما مزودين بأفضل ما توصلت له إتش تي سي في هذا المجال، والمتمثل بالمساعد الذكي HTC Sense Companion، ويذكر أن مساعد HTC Sense Companion يعمل على مبدأ التعلم من مستخدميه، فمن خلال قدرات الذكاء الإصطناعي، يستطيع الهاتف أن يعكس صورة مستخدميه من خلال التعلم الآلي ليصبح قادر على تقديم اقتراحات مخصصة وذات طابع شخصي.

وستتوفر الهواتف بألوان الأسود والفضي والذهبي، كما ستعلن الشركة قريبًا عن موعد وصول هواتفها الجديدة إلى أسواق الإمارات والشرق الأوسط عبر موقعها الإلكتروني، وقنواتها التفاعلية في مواقع التواصل الإجتماعي.

#إتش تي سي

أخبار ذات صلة

شركة "مسارات آب" تطلق الموقع الاجتماعي الجديد "فيليك" Feelic

"غوغل" تطلق خدمتها للدفع "اندرويد باي" في الولايات المتحدة

فيسبوك تطلق ميزة لعرض "الموضوعات الأكثر شعبية"

"سوني" تطلق نسخة تجريبية من خدمة تلفزيونية عبر الانترنت

شركة International SOS تطلق تطبيقا جديدا حول فيروس "إيبولا"

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تطلق برنامج "تعلم البرمجة"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الحسيني يقدم رسالة للرئيس : حماس لاعلاقة لها بمحاولة اغتيال الحمد لله

"الكابنيت" سيناقش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

برهوم: اتصالات مع مصر لإيجاد حل للوضع بعد تهديدات الرئيس " الصادمة "

معاريف: إسرائيل قد تلجأ لمحاورة حماس في ظل الوضع المتفجر بغزة

فيديو ..السيسي يكشف سر الخاتم في إصبع يده اليسرى

الأخبار الرئيسية

تشريعي غزة

بحضور نواب من "تيار دحلان.. "تشريعي" غزة يقر مشروع قانون المصالحة المجتمعية

الحيّة

الحيّة: الانفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

غزة - ارشيفية

لماذا لم يكشف الرئيس عن "عقوبات"غزة ؟

بالفيديو.. إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري قبل 11 عام

الاتصالات الفلسطينية