بلدية البيرة تحتفي بيوم الثقافة الوطني

البيرة / سما /

احتفت بلدية البيرة، اليوم الأربعاء، في مسرح اسعاد الطفولة، بيوم الثقافة الوطني "يوم القراءة الوطني"، بالشركة مع وزارة الثقافة، ومديرية التربية والتعليم، بمشاركة عدد من مديرات ومعلمات وطلبة المدارس في المدينة.

وشدد وزير الثقافة إيهاب بسيسو، على أهمية تجسيد مفهوم الهوية الثقافية بين أبناء الشعب الفلسطيني، والربط بين الثقافة الوطنية ويوم الأرض هو تجسيد للنضال الفلسطيني. وأكد أن الشراكة بين المديرية والبلديات تشكل تضافر الجهود من أجل العمل نحو المستقبل، وشكر بلدية البيرة على استضافة هذا الحدث.

وأكد نائب رئيس بلدية البيرة هشام شكوكاني، في كلمة له بالمناسبة، اهتمام البلدية بالجانب الثقافي، وشكر وزارة الثقافة ومديرية التربية والتعليم على الدعم والشراكة مع بلدية البيرة.

وتخلل الفعالية سلسلة قراءة، وحكواتي، ومثلي الأعلى، أجمل كتاب، وأنا مؤلف.