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الشعبية تبحث تأسيس تيار ديمقراطي للانتهاء من الانقسام والهبوط السياسي

الأربعاء 21 مارس 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تبحث تأسيس تيار ديمقراطي للانتهاء من الانقسام والهبوط السياسي



غزة / سما/


قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، أن الجبهة الشعبية أعلنت توجهها إلى كافة القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية والمجتمعية الديمقراطية، لتبدأ معهم حواراً شاملاً لمناقشة سبل تأسيس تيار وطني ديمقراطي وبلورة أهدافه وبرامجه وآلياتِ عمله التي تستهدف إخراج الجماهير الفلسطينية من حالة الانقسام والهبوط السياسي والركود والإحباط التي تعيشها في هذه اللحظة.

وأضاف الصوراني عبر صفحته على فيس بوك، "أن ذلك يأتي عبر مساهمةٍ فعالة من كافة القوى والفعاليات السياسية ومن كل أبناء شعبنا المعنيين بتحقيق أهداف الحرية والاستقلال وتقرير المصير وحق العودة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، مُشيرًا أن "هذا التوجه يأتي انطلاقاً من رفض الجبهة لثنائية فتح وحماس، وهو رفض ينطلق من إدراكنا لحركتي فتح وحماس باعتبارهما جزءًا من الإشكالية أو الأزمة الراهنة، لكنهما لا يمثلان ولا يُجسدان وحدهما مشروعنا التحرري الوطني".

وأردف بالقول: "هنا تتجلى أهمية وضرورة الحوار الوطني الشامل لكي نستعيدَ وحدَتَنَا وتعدُديتنا وفق قواعد الاختلاف الديمقراطي، بما يُمكننا من بناء رؤية استراتيجية لنضالنا التحرري والديمقراطي، نستند إليها في المؤسسات السياسية والمجتمعية من خلال الانتخابات الديمقراطية بما يحقق لكل هذه المؤسسات الصفة التمثيلية على طريق تفكيك وإنهاء أسس وشروط الحكم الذاتي المحدود، صوب بناء نظام سياسي وطني تحرري وديمقراطي تعددي تكون من أولى مهماته وقف عملية التفاوض العبثي ورفض الشروط الصهيونية الأمريكية، والعمل على تخفيف معاناة شعبنا بكل مظاهرها الاقتصادية والاجتماعية، لكي نناضل معاً كتفاً إلى كتف ضد عدونا المحتل ومن أجل تحرير الوطن والإنسان الفلسطيني".

#الشعبية #غزة #تيار ديمقراطي

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