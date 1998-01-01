جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو شهلا: العمل التعاوني يشكل رافعة اقتصادية للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية

الأربعاء 21 مارس 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، مع رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ومجلس إدارة الهيئة في اجتماعها الأول، أهمية دعم القطاع التعاوني لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الفاعلة في فلسطين.

وأكد أبو شهلا أهمية هيئة العمل التعاوني لما لها من دور في وضع الأسس والقواعد للانطلاق بحركة تعاونية حقيقية تسهم في حشد الطاقات والامكانيات والتمويل والمساعدات من الحكومة الفلسطينية لتطوير المجتمع والمساهمة في انتعاش الوضع التنموي الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة لعدد كبير من الشباب الفلسطيني للانخراط في التعاونيات وتوفير فرص عمل تتلاءم مع احتياجات السوق الفلسطينية وبالتالي التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة.

وأشار أبو شهلا لأهمية الحملات الإعلامية للترويج للجمعيات التعاونية وتعريف المواطن الفلسطيني بها، باعتبارها رافعة اقتصادية مستقبلية للقضاء على البطالة سيما ما بين صفوف الخريجين الجامعيين من الشباب، بالإضافة إلى ضرورة توفير التحفيزات للجمعيات التعاونية من خلال الاعفاءات الجمركية.

من جهته، أكد الترك على أهمية دعم القطاع التعاوني في كافة محافظات الوطن من أجل الوصول إلى قطاع تعاوني ريادي يضم قطاعات جديدة تسهم في تشغيل فئات الشباب، مشيرا إلى  ضرورة الاتصال والتواصل مع الشركاء الداعمين للقطاع التعاوني لخدمة هذا القطاع والعاملين فيه، منوها إلى وجود 750 جمعية تعاونية في الوقت الراهن، ويتم العمل على تصويب أوضاع 300 جمعية من ناحية الإطار القانوني.

وأشار الترك إلى بعض التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التعاوني من حيث عدم انتشار ثقافة العمل التعاوني بين المواطنين، بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التمويل لبعض الجمعيات التعاونية التي تتعامل مباشرة مع الممول.

وأوصى المجتمعون بضرورة رفع ثقافة التعاون ما بين المواطنين من خلال المناهج الدراسية والورش التوعوي، والعمل على تطبيق قانون التعاون الفلسطيني، بالإضافة لتصويب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية، وتشجيع الاستثمار في العمل التعاوني باعتباره ذراعا اقتصادية فاعلة في تنمية المجتمع.

#البطالة #مأمون أبو شهلا

أخبار ذات صلة

تقرير صادم للاونروا : سوق العمل في غزة اسوأ من معدلات تقرير البطالة

عرض أميركي لعباس :وقف الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات ومحفزات اقتصادية

عرض أميركي لعباس :وقف الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات ومحفزات اقتصادية

موسى ابو مرزوق

ابو مرزوق: السلطة بيديها أوراق اقتصادية للضغط على غزة و التهديد لن ينفع بشئ

وزارة الزراعة

تعميم لموظفي وزارة الزراعة العاملين على بند البطالة الدائمة حول عملية حصر الأسماء

كوشنير وعباس - ارشيف

صحيفة عبرية :كوشنير يحمل صفقة ضمانات وامتيازات اقتصادية للفلسطينيين

كهرباء غزة - ارشيف

ابو شهلا : السلطة سترفع الاجراءات العقابية عن كهرباء غزة قريبا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الحسيني يقدم رسالة للرئيس : حماس لاعلاقة لها بمحاولة اغتيال الحمد لله

"الكابنيت" سيناقش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

تركي آل الشيخ يعتدى بالضرب علي فنانة مصرية مشهورة

الحكومة تطالب حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة لتتولى مسؤولياتها كاملة

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

برهوم: اتصالات مع مصر لإيجاد حل للوضع بعد تهديدات الرئيس " الصادمة "

معاريف: إسرائيل قد تلجأ لمحاورة حماس في ظل الوضع المتفجر بغزة

الأخبار الرئيسية

الحيّة

الحيّة: الانفجار بغزة قادم... وسنوجهه نحو إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يُعِد للانسحاب كلياً من غزة و هذا ما طلبه السيسي من أبو مازن

غزة - ارشيفية

لماذا لم يكشف الرئيس عن "عقوبات"غزة ؟

بالفيديو.. إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري قبل 11 عام

السفارة الامريكية

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

الاتصالات الفلسطينية