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إدارة سجون الاحتلال تقلص الوجبات الرئيسية المقدمة للأسيرات

الأربعاء 21 مارس 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت مؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم، أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال قلصت الوجبات الرئيسية التي تقدم للأسيرات الفلسطينيات في سجن الشارون فبعد أن كانت تقدم كل يوم أصبحت تقدمها كل ثلاثة أيام.

وأفادت الأسيرات في سجن الشارون في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن إدارة السجن قررت تقليص الوجبات الرئيسية المقدمة لهن، إضافة إلى الخضار حيث كن يحصلن على أربعة أنواع من الخضار يومياً، وحالياً يحصلن عليها كل ثلاثة أيام، كما أن الوجبات صغيرة جداً ولا تكفيهن.

وأشارت الأسيرات في رسالتهن التي وصلت مهجة القدس، أن إدارة السجن أبلغتهن بأن هذا نظام جديد في كل السجون.

من جهتها اعتبرت مـهـجـة الـقـدس أن سياسة الاحتلال العنصرية بحق الأسيرات يهدف من ورائها للنيل من صمودهن وصلابتهن، وأن هذه السياسة التي تنتهجها بحق الأسيرات والأسرى تتنافي مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف على ضرورة تمتع المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال، فيما يتعلق بالطعام، حيث يجب أن توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

وناشدت مـهـجـة الـقـدس مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية وخاصةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى بضرورة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال  من أجل وقف الممارسات والإجراءات العنصرية والسياسات التعسفية بحق أسيراتنا في سجون الاحتلال وإلزامها بتقديمها الطعام الكافي لهن.

#سجون الاحتلال

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