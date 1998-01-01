تربية قلقيلية تحتفي بالذكرى بالخمسين لمعركة الكرامة ويوم الأمّ

قلقيلية / سما /

نظمت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية سلسلة فعاليات في جميع مدارسها احتفاءً بالذكرى بالخمسين لمعركة الكرامة وبمناسبة يوم الأمّ، كما نظمت فعالية مركزية في مدرسة بنات الشيماء الثانوية بحضور ومشاركة نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم العالي وخضر عودة مدير الدائرة الفنية ومعاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية ومشرفة الكشافة والمرشدات ضياء نصار، ومجلس اولياء الامور، ومعلمات وطالبات المدرسة، ومديرة المدرسة عائدة موافي.

فحماوي تحدت بكلمة في الفعالية اشارت فيها الى معركة الكرامة البطولية التي خاضها الفدائيون الفلسطينيون بمساندة الجيش العربي الاردني، قبل خمسين عام، واستطاع فيها الفدائيون الفلسطينيون والجيش الاردني اعادة الكرامة ورد الاعتبار للامة العربية برد العدوان الاسرائيلي ودحر الغزاة، وهزيمة الجيش الاسرائيلي، والذي كان يوصف نفسه بانه الجيش الذي لا يقهر، خاصة وان نصر الكرامة جاء بعد نكسة العام 67 واحتلال القدس الشرقية وما تبقى من فلسطين، واشارت فحماوي الى ان بسالة الفدائي الفلسطيني والجيش الاردني سطرت اروع الامثلة في الفداء والبطولة، وخلدت اسم الكرامة في سجل الشرف، كما تقدمت فحماوي بالتهنئة من الام الفلسطينية في يومها، مشيرة الى ان الام الفلسطينية هي منبع الكرامة وحاضنة البطولة، ومصنع الرجال، فهي ام الشهيد والاسير والجريح، وهي المناضلة والثورية، وهي ايضا المبدعة في الطب والهندسة والتعليم والريادة.

من جانبه اشار خضر عودة الى ان المديرية نفذت فعاليات معركة الكرامة الخالدة ويوم الام في جميع المدارس عبر الاذاعة المدرسية، ومن خلال فعاليات نظمها الطلبة، تخليدا للمعركة البطولية، وعرفانا وامتنانا للام الفلسطينية، شاكرا جميع المدارس ومجالس اولياء الامور على تنفيذ الفعاليات، وادارة مدرسة بنات الشيماء الثانوية على تنظيم الفعالية المركزية.

وقد تخلل الفعالية، قصائد القتها طالبات المدرسة، بالإضافة الى تقديم الطالبات لمقتطفات ثقافية ابداعية عن معركة الكرامة، كذلك عرض مسرحي عن الام، كما تم في ختام الفعالية تكريم الأمهات المشاركات في الفعالية من قبل ادارة المدرسة.