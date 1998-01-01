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مفاجأة غير متوقعة من كارول سماحة!

الأربعاء 21 مارس 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة غير متوقعة من كارول سماحة!



عالم الفن

إنتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تصوير الفيلم اللبناني "بالصدفة" منذ اشهر، لكن عرضه تأخر قليلاً.

وأكدت سماحة في حديث صحفي ان "انشغال مخرج الفيلم باسم كريستو في الفترة الاخيرة بتنفيذ عدد من البرامج التلفزيونية خارج لبنان ابطأ عملية المونتاج".

وأشارت إلى أنه "من المقرر ان يعرض الفيلم الذي تقوم ببطولته في نهاية العام 2018"، لافتة إلى أن العمل يتضمن اغنية خاصة لها ستصدر قبل ايام قليلة من عرض الفيلم.

من جهة ثانية، حرصت سماحة على تهنئة الفنانة سيرين عبد النور على مولودها الجديد كريستيانو، ونشرت صورة للطفل على "تويتر" وعلقت قائلة: "أحلى فرحة وأحلى هدية.. مبروك من كل قلبي سيرين، كريستيانو كمل هالعيلة الحلوة، الله يحميكن ويخليكن لبعض".

من جانبها ردت سيرين عليها قائلة: "حبيبتي كارول بعرف محبتك.. الله يخليلك تالا القمر ويحميها".

#كارول سماحة

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