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صورة.. شاهدوا كيف أصبحت نجلاء فتحي بعد المرض!

الأربعاء 21 مارس 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. شاهدوا كيف أصبحت نجلاء فتحي بعد المرض!



عالم الفن

انتشرت مؤخراً، أخبار كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي تزعم تدهور الحالة الصحية للنجمة القديرة نجلاء فتحي، ما أثار ضجة كبيرة.

وبدأ انتشار هذه الشائعة بعدما قامت الناقدة ماجدة خير لله بنشر صورة لنجلاء، وعلقت قائلة: "اتمنى الشفاء العاجل للنجمة نجلاء فتحي"، فتم تداول الصورة والتعليق بشكل واسع ما أدى الى حدوث بلبلة.

إزاء هذا الأمر، خرج المحامي عاصم قنديل، شقيق زوج نجلاء، عن صمته وعلق على هذه الشائعات وكتب من خلال حسابه على "فايسبوك": "إلى الأستاذة الفاضلة ماجدة خير الله.. الفنانه نجلاء هي زوجة شقيقي الأستاذ حمدي قنديل.. وهي بصحة جيدة، ولم تنتابها أي أعراض مرضية خلال السنوات الأخيرة، اتمنى لها ولشقيقي وافر الصحة وطول العمر".



نجلاء

وأضاف: "كل الأخبار التي يتم نشرها حول تدهور حالتها الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي تتمتع بصحة جيدة".

يذكر أن النجمة القديرة عانت من مرض صدفية العظام، وهو مرض نادر استلزم علاجها خارج مصر، فيما أعلن زوجها الإعلامي حمدي قنديل، منذ عامين، أنها أصبحت بصحة جيدة، بعد خضوعها لجلسات عدة من العلاج البيولوجي.

#نجلاء فتحي

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