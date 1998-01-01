أقصر 5 حروب شهدتها البشرية... إحداها استمرت 38 دقيقة

غرائب و عجائب

يبدو بشكل واضح وحقيقي، أن التاريخ أغلق الباب في وجه أحلام البشرية بانتهاء الحروب، بسبب نزعة العنف المتأصلة في الطبيعة الإنسانية، وعلى الرغم من أنّ التاريخ شهد حروباً قصيرة زمنيًا، لكنها كبدت الجنس الإنساني خسائر فادحة.

فيما يلي، يقدم لكم "العربي الجديد" قائمة بأقصر 5 حروب شهدتها البشرية خلال القرن الأخير:

1- الحرب البريطانية الزنجبارية 38 دقيقة:

اندلعت بين المملكة المتحدة وسلطنة زنجبار، بعد يومين من وفاة السلطان الزنجباري حمد بن ثويني في 25 أغسطس/آب عام 1896، والخلاف على من سيتولى الحكم بعده، واستمرت لمدة 38 دقيقة فقط، لتسجل كأقصر حرب في العالم.

وكان البريطانيون يودون تسليم حمود بن حمد الخلافة لخدمة مصالحهم في المنطقة، قبل أن تفلت الأمور من نطاق سيطرتهم، ويتقلد الحكم خالد بن برغش، الذي نشر قواته في جنبات القصر متحديًا بريطانيا التي أعلنت الحرب. وتكبدت قوات زنجبار خسائر بشرية مهمة، حيث قتل وأصيب حوالي 500 شخص، فيما لم يصب في صفوف البريطانيين سوى جريح واحد، وأسفرت الحرب عن فرار بن برغش، مجسدة بداية التدخل البريطاني المباشر في زنجبار.

2- حرب كرة القدم 100 ساعة:

اندلعت بين السلفادور وهندوراس، بسبب أعمال الشغب التي حدثت في مباراة فاصلة للتأهل على كأس العالم لعام 1970، وبعد فوز السلفادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في شوط إضافي.

لم تستمر الحرب لأكثر من 100 ساعة، إلا أنها على الرغم من ذلك تسببت بوفاة حوالي أربعة آلاف شخص، وتشريد 120 ألفا، بالإضافة إلى دمار منشآت قد تبلغ قيمتها اليوم حوالي 8 مليارات دولار، وانتهت بعد تدخل دول مهمة توسطت بين البلدين.

ويؤكد المحللون السياسيون أن المباراة كانت مجرد فتيل لشرارة الحرب، إلا أن السبب الحقيقي كان اقتصاديًا، يكمن في منع حكومة هندوراس مواطني السلفادور، من امتلاك الأراضي فيها، وطرد آخرين عاشوا فيها لأجيال.

3- نكسة حزيران 6 أيام:

كانت عدواناً شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مصر وسورية والأردن، في 5 حزيران من عام 1967، وأدى إلى احتلال الإسرائيليين لسيناء، قطاع غزة، الضفة الغربية، والجولان. ولم تنته تبعات هذه الحرب حتى اليوم، حيث تعتبر كل التغيرات التي حدثت في المنطقة العربية بعدها، امتدادًا لما حصل فيها، من هزّ الروح المعنوية العربية.

4- الحرب الروسية الجورجية 6 أيام:

اندلعت رسميًا في 8 أغسطس/آب عام 2008، بسبب هجوم جورجيا على أوستينيا الجنوبية، الجمهورية الانفصالية الموالية للروس التي أعلنت استقلالها عن جورجيا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي من دون الحصول على اعتراف المجتمع الدولي، مما أدى إلى رد روسيا الداعمة للانفصاليين، على ذلك بعمليات قصف استهدفت مدينة غوري الجورجية ومطار مارنيولي العسكري، وتطور الأمر إلى معارك على الأراضي الجورجية. استمرت الحرب 6 أيام، لتنتهي لصالح الروس باتفاق بين الطرفين برعاية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد أن خلفت 850 قتيلًا على الأقل من الطرفين، وشردت أكثر من 138 ألفا.

5- حرب الاستقلال السلوفينية 10 أيام:

اندلعت بين سلوفينيا ويوغسلافيا في 27 يونيو/حزيران عام 1991، بعد يومين من إعلان الأولى استقلالها عن الثانية، والتي كانت تضم 6 جمهوريات من بينها صربيا وكرواتيا. وبدأت الحرب بدخول الدبابات الفدرالية أراضي سلوفينيا، وقصف مناطق فيها، ليترتب عليها مقتل حوالي 62 شخصًا، قبل أن تنتهي بعد 10 أيام، بتوقيع اتفاقية بريوني، التي اعترف فيها المجتمع الدولي بسلوفينيا كدولة مستقلة، انضمت عام 1992 إلى الولايات المتحدة.