عواد: قيمة التحويلات الطبية لمرضى غزة تبلغ سنويا نحو 360 مليون شيقل

رام الله / سما /

قال وزير الصحة جواد عواد "إن الحكومة ومنذ انقلاب حركة حماس على الشرعية في العام 2007، وهي تواصل تقديم خدماتها الصحية بكافة أنواعها إلى قطاع غزة".

وأضاف عواد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاربعاء، إن الحكومة واصلت خلال السنوات الـ11 الماضية بتزويد كافة المستشفيات والمراكز الطبية بالأدوية والتطعيمات والمستلزمات الطبية.

وأوضح أن قيمة التحويلات الطبية لمواطني قطاع غزة تبلغ سنويا نحو 360 مليون شيقل، وهي قريبة من نسبة التحويلات الطبية في الضفة، وهو مبلغ ضخم يتم اقتطاعه من موازنة وزارة الصحة التي تبلغ نحو 1.7 مليار شيكل.

وأشار عواد إلى أن وزارة الصحة قامت خلال الفترة الأخيرة بتسيير عشرات الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الى القطاع، والتي تقدر بعشرات ملايين الشواقل، مؤكد أن الحكومة ستواصل تقديم خدماتها الصحية للمواطنين في قطاع غزة، وأي نقص في الأدوية في القطاع يشابهه نقص في الادوية في الضفة.