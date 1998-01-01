الوئام الخيرية تبدأ بتنفيذ المعرض الأضخم في قطاع غزة لكسوة الأسر الفقيرة

باشرت جمعية الوئام الخيرية صباح أمس الثلاثاء الموافق 20 مارس بتنفيذ معرض الملابس الأضخم في قطاع غزة ضمن حملة إعادة البسمة لفقراء غزة (1) ـ الأردن. للأسر الفقيرة في شمال قطاع غزة، وحضر الافتتاح ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن عدد من المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

استطعنا بفضل الله كسوة ما يزيد على 1,000 شخص بواقع 300 أسرة من محافظة شمال قطاع غزة، يذكر أن هذه الملابس تبرع بها تجار من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والنقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية في المملكة.

وقال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام: "بدأنا اليوم بتوزيع الملابس على مستحقيها من الأسر الفقيرة من خلال هذا المعرض، استطعنا بحمد الله رسم البسمة على شفاه الأطفال والمحرومين، حيث كان شعار الحملة "إعادة البسمة لفقراء غزة" هي الحملة الأولى التي انطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف "أبو مرعي" نوجه عظيم شكرنا لكل من ساهم في إيصال هذه المساعدات لقطاع غزة ونخص بالشكر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والنقابة العامة لتجار الأقمشة والأحذية والألبسة، وشكر خالص لتجار المملكة الأردنية الهاشمية الذي جادوا بأموالهم وبضائعهم من أجل الوقوف إلى جوار إخوانهم في قطاع غزة، كما الشكر موصول مندوب الجمعية في المملكة والذي أشرف على الحملة السيد أنس عبدالمنعم أبو زنط.