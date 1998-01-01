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افتتاح دبلومة لتدريب أمهات الأيتام في غزة

الأربعاء 21 مارس 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أطلقت مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب دبلومة تنموية لتدريب مجموعة من أمهات الأيتام في قطاع غزة في مجال إدارة المشاريع والتنمية بعنوان "دبلوم الأم الرائدة"، ويهدف البرنامج إلى تكوين اتجاهات إيجابية لدى الأمهات تجاه واقعهن ودورهن في المجتمع، والتعرف على أهم القضايا الشرعية والحقوقية المتعلقة بهن، وإكسابهن المهارات الإدارية والقيادية التي تؤهلهن لشق طريقهن في الحياة وتطوير قدراتهن، وتمكينهن من قيادة مشاريعهن ومبادراتهن الخاصة، والتأثير الفاعل في المجتمع عبر إكساب الأمهات المشاركات مجموعة من المعارف والمهارات لمساعدتهن في الحفاظ على أموال أبنائهن الأيتام وإدارتها وتنميتها بالشكل السليم، وتحقيق الاستقلال المادي لهن، وإتاحة الفرص أمامهن للنهوض بأسرهن ودعم أطفالهن.

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته مؤسسة إبداع بالتعاون مع مؤسسة الطفل اليتيم، العديد من المحاور والمحاضرات في مجال الإدارة والتخطيط وإدارة المشاريع الصغيرة والتنمية، والجوانب العملية التطبيقية، ومن أهم تلك المحاور: المحور الشرعي، والمحور النفسي والاجتماعي، ومحور القضايا الحقوقية، والمحور الإداري والقيادي، ومحور المهارات الحياتية، ومحور المشاريع والمبادرات.

الجدير ذكره أن مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب قامت بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية التنموية للعديد من الفئات المجتمعية عبر مجموعة من الشراكات والاتفاقات الموقعة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية في إطار سعيها للإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير المجتمعي خدمة للمجتمع الفلسطيني وتقدمه.

#الأيتام #دبلومة

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