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زوجة إيكاردي تؤكد قرب تمديد عقده مع إنتر ميلان لكن..!

الأربعاء 21 مارس 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة إيكاردي تؤكد قرب تمديد عقده مع إنتر ميلان لكن..!



وكالات / سما /

أكدت واندا نارا، زوجة ووكيلة المهاجم ماورو إيكاردي، ثقتها في تجديد عقد اللاعب الارجنتيني مع إنتر ميلان.

وقالت نارا لصحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): “نحن نشعر بالراحة. لدينا الثقة في التجديد وحين التقي المدير الرياضي (لإنتر، بيرو أوسيليو) في الملعب نضحك ونمزح”.

وأضافت “أحيانا لكي نمزح، أقول له أن كل يوم يمر، فإن (إيكاردي) يساوي أكثر. ولكن هناك هدوء، ولا يوجد توتر”.

وأوضحت وكيلة المهاجم الذي تخطى عتبة المائة هدف في الدوري الايطالي الأحد الماضي، أن الدولي الأرجنتيني سعيد مع إنتر ويعجبه المشروع الرياضي للمالك الصيني، زانج جيندونج.

واعتبرت نارا أن أرقام إيكاردي تثبت أنه من بين أفضل الهدافين في أوروبا ولذلك أعربت عن ثقتها بأنه سيتم تحسين عقده الذي ينتهي في 2021.

 

وقال “حين يتم تجديد العقد، يتم من أجل تحسين الوضع الحالي، ولكننا لم نفكر بعد في الشروط أو القيمة المالية”.
وأضافت “لا أستطيع توقع المستقبل، ولكن يمكنني القول إن مشروع أسرة زانج يعجبنا. لديهم رغبة في التطور ويريدون أن يعود إنتر بين كبار الأندية”.

وأشارت نارا أيضا في المحادثة إلى طموحات إيكاردي قبيل مونديال روسيا المقبل. وبينت أن “ماورو يقول إن المونديال يجب أن يلعبه من يستحقه. الأرجنتين لديها الكثير من المهاجمين الرائعين ويجب أن يكونوا في حالة جيدة ويسجلوا بانتظام لكي يتم استدعائهم”.

وانضم ايكاردي لقوائم الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ولكنه لم يدخل في قائمة وديتي إيطاليا وإسبانيا في 23 و27 من الشهر الجاري على الترتيب.(إفي)

#إيكاردي #العقد

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