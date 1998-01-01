افتتاح دورة إعداد مدربين في مجال الانضباط الايجابي بمدارس غزة

غزة / سما /

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت دورة إعداد مدربين في مجال الانضباط الايجابي بمدارس غزة وذلك لعدد 20 مشرف تربوي من مختلف مديريات التعليم وذلك في مركز التدريب التربوي شرق غزة.

ودورة الانضباط الايجابي تهدف إلى مساعدة المعلمين على استخدام استراتيجيات التربية الايجابية في تعديل سلوكيات الطلبة في المدارس والتعامل مع المشكلات بجميع أشكالها بشكل ايجابي والحفاظ على الصحة النفسية للطلبة.

ومن المقرر أن يقوم المدربين بعد انتهاء من الدورة بتدريب688 معلم ومعلمه في هذا المجال.

وأكد د. ثابت على أهمية هذه الدورات لكافة الكوادر في السلك التربوي والتعليمي، لما لها من دور في مواكبة التطورات المهارية والعملياتية والتي من شأنها تحقيق قفزة نوعية في العملية التعليمية.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها فإن الجميع يقوم بتأدية واجبه علي أكمل وجه مضيفاً أن الوزارة تسير بخطى ثابتة وواثقة للارتقاء بكافة جوانب العملية التعليمية.

وشارك في افتتاح الدورة أ. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ، وأ. أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم شرق غزة ، و د. ريما الخطيب رئيس قسم تدريب المعلمين بالوزارة ، و أ. حاتم شحادة مدير دائرة التدريب، وأ. إبراهيم رمضان مدير دائرة الإشراف.