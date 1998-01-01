اليونايتد يوافق على دفع 30 مليون يورو لضم غلام

وكالات / سما /

أكد موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن الجزائري فوزي غلام ظهير أيسر نابولي، مرشح بقوة للالتحاق بصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "الشياطين الحمر"، موافقته على دفع مبلغ 30 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائري الموجود في عقد غلام مع نابولي.

ويعدّ البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو، هو نفسه وكيل النجم الجزائري، ما يضع اليونايتد في موقع قوة مقارنة ببقية الأندية الإنجليزية.

ويبحث "الشياطين الحمر" عن تعزيز صفوفه بلاعب مميز في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم ثبات مستوى أشلي يونغ، ووجود إمكانية كبيرة لرحيل لوك شاو في أعقاب الموسم الحالي.

ورغم ابتعاده الطويل عن الملاعب بسبب لعنة الإصابة، فإن غلام ما زال مطلوبا من العديد من الأندية الكبرى.