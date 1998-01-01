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جريزمان: سيتم تحديد مستقبلي قبل كأس العالم 2018

الأربعاء 21 مارس 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان: سيتم تحديد مستقبلي قبل كأس العالم 2018



وكالات / سما /

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان ، لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، أنه عازم على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ، وهو مرتاح البال ، كما أشار إلى أن مستقبله مع النادي العاصمي سيكون محسوماً في أمره قبل المونديال الروسي .

 

وقال جريزمان في تصريحات أدلى بها اللاعب لصحيفة ليكيب الفرنسية : ” سيتم تحديد مستقبلي قبل نهائيات كأس العالم ، أريد أن أذهب إلى روسيا مرتاح البال وأعتقد أن هذا ما يريده الجميع .. عائلتي تعلم ، نبقى أو لن نبقى لا يهم ، الأهم أنه يجب تسوية الأمور قبل المونديال ” .

ويرتبط أنطوان جريزمان بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال الصيف المقبل ، حيث ينوي النادي الكتالوني كسر شرطه الجزائي المقدر بحوالي 100 مليون يورو ، وذلك على الرغم من نشوب بعض الخلافات القانونية بين البلاوجرانا وأتلتيكو مدريد في الفترة السابقة .

وواصل جريزمان حديثه بالقول : ” قد أكون مملاً ، لكنني أخبرت أختي (وكيلة أعماله) أنه سواء سأبقى أم ​​لا ، يجب أن يتم حل مستقبلي أولاً ، ما يزعجني أكثر هو أن الجميع يسألني هذا السؤال ” .

وفي مقطع آخر من المقابلة اعترف جريزمان أنه يفكر في النتائج أكثر من الأداء ، حيث قال : ” أنا أفضل الفوز بدلاً من اللعب بشكل جيد ” .

 

وفي سياق متصل ، ذكرت صحيفة ” سبورت ” الإسبانية ، أن شريكة حياة جريزمان ” إريكا تشوبرينا ” ، سافرت إلى برشلونة في الفترة السابقة من أجل البحث عن شقة للسكن ، وذلك تمهيداً لانتقال النجم الفرنسي إلى الكامب نو .

#جريزمان

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