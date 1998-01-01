كانتي يرفع راية الولاء لتشيلسي

وكالات / سما /

ردّ الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط الوسط بفريق تشيلسي الإنجليزي, على الشائعات التي تربطه بالرحيل عن "البلوز"، والانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وقال كانتي في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أنا في منزلي، وألعب بصفوف تشيلسي وهذه هي السنة الثانية لي مع الفريق، والموسم الماضي كان جيدا للغاية بالنسبة لي بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "في السنة الثانية، حصلت على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا ونحن في طريقنا لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ، وسنقاتل على ذلك لضمان مقعد في دوري الأبطال".

وتابع: "نحن أيضا نلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، فهي البطولة التي خسرناها في المباراة النهائية الموسم الماضي، كما أنها اللقب الوحيد الذي يستطيع تشيلسي الفوز به، وسنقاتل لبلوغ النهائي وانتزاع الكأس هذه المرة".

يشار إلى أن كانتي انتقل لصفوف تشيلسي من ليستر سيتي في صيف 2016, مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.