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حماس: فتح تتهرب من استحقاقات المصالحة

الأربعاء 21 مارس 2018 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: فتح تتهرب من استحقاقات المصالحة



غزة / سما /

اتهمت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، حركة فتح بالتهرب من استحقاقات المصالحة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة خلال جلسات أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وقال عبداللطيف القانوع الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، أن مطالبة الحكومة بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة يؤكد سياسة الإقصاء التي تنتهجها الحكومة وعدم إشراك حماس في أي من الملفات وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف "حركة فتح لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وتتهرب من استحقاقات المصالحة وترتب على ذلك تبني حكومتها لسياستها وعدم قيامها بواجباتها ومسئولياتها والمشاركة مع رئيس السلطة في خنق غزة".

#فتح #حماش #مصالحة

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