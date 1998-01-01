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ترامب تجاهل نصيحة مستشاريه الذين نهوه عن تهنئة بوتين

الأربعاء 21 مارس 2018 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب تجاهل نصيحة مستشاريه الذين نهوه عن تهنئة بوتين



واشنطن -وكالات -

أكدت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقبل بنصيحة مساعده لشؤون الأمن القومي الذي نهاه عن تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالفوز في الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في البيت الأبيض، أن بعض مستشاري الرئيس الأمريكي قدموا له يوم أمس الثلاثاء قبيل تحدثه بالهاتف مع نظيره الروسي، مقترحات مكتوبة بخط اليد حول القضايا الرئيسية الممكن بحثها خلال الحديث الهاتفي.

وشدد المصدر على أنه يتم عادة تقديم مثل هذه المقترحات إلى الرئيس الأمريكي قبيل جميع المحادثات الهاتفية مع القادة الأجانب.وقال مصدر الصحيفة: "على الأوراق المتضمنة المقترحات كتبت عبارة "عدم تهنئة بوتين"، ولكن دونالد ترامب تجاهل هذه النصيحة كما تجاهل أيضا نصيحة مستشاريه الذين طلبوا منه التطرق خلال الحديث مع بوتين إلى موضوع تسمم عميل لندن السابق في بريطانيا سيرغي سكريبال في بريطانيا.

من جهته رفض البيت الأبيض التعليق على المعلومات المتعلقة بالمقترحات التي قدمت لترامب.

وفي هذا الصدد، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إنه  لم يتم التطرق إلى موضوع سكريبال خلال الحديث الهاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب أمس. ولاحقا تم تأكيد هذه المعلومات من قبل المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

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