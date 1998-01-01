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قوات الاحتلال تلاحق الصيادين وتتوغل بشكل محدود شرق غزة

الأربعاء 21 مارس 2018 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تلاحق الصيادين وتتوغل بشكل محدود شرق غزة



غزة / سما /

طاردت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال قطاع غزة وسط إطلاق نار مستمر.

وافادت مصادر أمنية ، إن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها ومضخات المياه صوب مراكب الصيد في عرض بحر بيت لاهيا لإجبارها على مغادرة منطقة الصيد التي يعملون فيها، دون وقوع إصابات.

يشار الى أن بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين الفلسطينيين بشكل مستمر اما بإطلاق النار صوبهم ومحاصرة مراكبهم واعتقال من عليها واتلاف شباكهم وطردهم من البحر.

من جهة أخرى، توغلت عدد من جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل محدود قرب منطقة "نحال عوز" شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان ، أن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع D9 توغلت لمسافة محدودة شرق مدينة غزة، وشرعت بأعمال تجريف بالمكان.

وأشار إلى أن دبابات مدفعية إسرائيلية تساند الجرافات المتوغلة قرب موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

#الاحتلال #الصيادين

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