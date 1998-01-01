جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي: نأمل ألا يضر خطاب أبو مازن بجهود المصالحة

الأربعاء 21 مارس 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: نأمل ألا يضر خطاب أبو مازن بجهود المصالحة



رام الله / سما /

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أمس (الثلاثاء) في افتتاح مؤتمر للدول المانحة للسلطة الفلسطينية في بروكسل إنها تأمل في ألا يضر خطاب أبو مازن أمس بجهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال المغريني "نتوقع من كل الفصائل الفلسطينية معارضة المفسدين والاستمرار في الشجاعة والتصميم على طريق المصالحة". "الوضع هش للغاية ، والخطاب الذي ألقاه في رام الله أمس يظهر مقدار ذلك".

في ذات السياق رفضت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التعليق على اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة حماس، باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مشيرة إلى أن تحقيق الوحدة الفلسطينية أمر مهم لإحلال السلام في غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من اتهامات عباس، قال دوغريك: "نحن لسنا مختصين بهذا الموضوع".

وأضاف: "ما يهمنا هو أن وحدة السلطة الفلسطينية مع قطاع غزة نعتبرها أمرا حساسا (مهما) من أجل تمكين شعب غزة من الوصول إلى السلام".

#الاتحاد الأوروبي

أخبار ذات صلة

مصالحة

ترحيب فلسطيني واسع بجهود مصر و تصريحات حماس الأخيرة في القاهرة حول المصالحة

معبر رفح -ارشيفية

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع اسرائيل استعدادا للعودة لمعبر رفح

معبر رفح -ارشيفية

الاتحاد الأوروبي: بعثة دبلوماسية الى فلسطين لبحث تطورات معابر غزة

غزة -ارشيفية

النرويج و الاتحاد الأوروبي يدعوان لاجتماع طارئ لحل الأزمة بغزة

الاتحاد الأوروبي يؤجل لقاءً مع إسرائيل بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات

الاتحاد الأوروبي يطالب حماس بعدم إصدار أحكام اعدام لمسجونين في غزة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الحسيني يقدم رسالة للرئيس : حماس لاعلاقة لها بمحاولة اغتيال الحمد لله

تركي آل الشيخ يعتدى بالضرب علي فنانة مصرية مشهورة

الحكومة تطالب حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة لتتولى مسؤولياتها كاملة

صور: نخوة محمد بن راشد تثير ضجة غير مسبوقة على تويتر!

يديعوت: السلطة تنهار أمام عين "إسرائيل" ونحن أمام "فوهة بركان"

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة التظاهرات على الحدود مع غزة

رئيس النادي الأهلي يعتدي بالضرب على آمال ماهر!

الأخبار الرئيسية

بالفيديو.. إسرائيل تعترف بتدميرها لمفاعل نووي سوري قبل 11 عام

السفارة الامريكية

أمريكا قد تؤجل موعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس لتلك الأسباب !

فريدمان ونتنياهو - ارشيف

القناة الثانية الاسرائيلية : واشنطن وتل أبيب تسارعان لمساندة " إبن الكلب"

الكابينت

"الكابنيت" سيناقش سبل تخفيف الأزمة في غزة خوفا من انفجارها

ترامب و نتنياهو

القناة العبرية السابعة: أميركا تبلغ إسرائيل نيتها تأخير إعلان خطة "صفقة القرن"

الاتصالات الفلسطينية