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بالأسماء: حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الأربعاء 21 مارس 2018 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت 22 مواطنا في محافظات الضفة الغربية والقدس فجر اليوم.

وعرف من بين المعتقلين التالية اسماؤهم:

١. معتز عكاشة- نابلس

٢. نايف الشامي- نابلس

٣. أيمن عبد الناصر هديب- مخيم عين السلطان بأريحا

٤. خالد عيسى- الخضر جنوب بيت لحم

٥. نافذ عمار أبو عيشة- الخليل

٦. تقي عبود جوابرة- بيت أمر شمال الخليل

٧. إسلام عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

ومن مخيم شعفاط شرق القدس جرى اعتقال 20 شابا وهم

1- أحمد خشان

2- ضياء عواد

3- سلام الخالدي

4- احمد محيسن

5- عبدالله ابو شمس محمد علي

6- باسم ابو شمس محمد علي

7- احمد محمد علي

8- فهد محمد علي

9- ماهر علقم

10- اسماعيل علقم

11- حسن علقم

12- محمد علقم

13- ابراهيم علقم

14- مهدي الضابط

15- محمد الشرحة

16- خليل الدبعي

17- اسماعيل مزعرو

18- حمزة طه

19- ابراهيم حمد

20- أنس أبو سنينة

#اعتقالات

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