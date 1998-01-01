بالأسماء: حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

اعلن جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت 22 مواطنا في محافظات الضفة الغربية والقدس فجر اليوم.
وعرف من بين المعتقلين التالية اسماؤهم:
١. معتز عكاشة- نابلس
٢. نايف الشامي- نابلس
٣. أيمن عبد الناصر هديب- مخيم عين السلطان بأريحا
٤. خالد عيسى- الخضر جنوب بيت لحم
٥. نافذ عمار أبو عيشة- الخليل
٦. تقي عبود جوابرة- بيت أمر شمال الخليل
٧. إسلام عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
ومن مخيم شعفاط شرق القدس جرى اعتقال 20 شابا وهم
1- أحمد خشان
2- ضياء عواد
3- سلام الخالدي
4- احمد محيسن
5- عبدالله ابو شمس محمد علي
6- باسم ابو شمس محمد علي
7- احمد محمد علي
8- فهد محمد علي
9- ماهر علقم
10- اسماعيل علقم
11- حسن علقم
12- محمد علقم
13- ابراهيم علقم
14- مهدي الضابط
15- محمد الشرحة
16- خليل الدبعي
17- اسماعيل مزعرو
18- حمزة طه
19- ابراهيم حمد
20- أنس أبو سنينة