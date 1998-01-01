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ويانات الدفع من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي (PCI DSS)

بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية فلسطينية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات

الثلاثاء 20 مارس 2018 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين أول مؤسسة مصرفية فلسطينية تحصل على شهادة الإلتزام بمعايير أمن المعلومات



رام الله / سما/

حصل بنك فلسطين على شهادة الإلتزام بتطبيق معايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية كأول مؤسسة مصرفية فلسطينية ملتزمة بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي  (PCI DSS) Payment Card Industry Data Security Standardsومقرها في الولايات المتحدة الأميركية.
وجرى تسليم الشهادة في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام الله، حيث تسلمها السيد رشدي الغلاييني، المدير العام للبنك من السيد ربيع بركات، المدقق المعتمد لـ PCI في شركة Sovereign Secure UK البريطانية، وبحضور ممثل عن شركة Cystack، ومشاركة عدد من مدراء الإدارات والأقسام في بنك فلسطين.
من جانبه، عبر السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن فخره لحصول البنك على هذه الشهادة مؤكداً على أن البنك رسم استراتيجية خاصة لحماية العملاء وسرية معلوماتهم وجعلها من أولوياته. مثمناً الجهود التي قامت بها طواقم البنك طوال ثمانية عشر شهراً ماضية لضمان أمن وحماية سرية المعلومات لعملاء البنك، مبيناً بأن هذه الشهادة تضاف الى الإنجازات التي يسعى بنك فلسطين ومجموعته التابعة لتحقيقها في مجال الخدمات الإلكترونية، وذلك بتقديم أفضل الوسائل التي تضمن تحقيق رسالة البنك في السعي لبلوغ ثقة جميع متعامليه بتقديم خدمات مميزة تتماشى مع المتغيرات ضمن إطار الالتزام بمبادئ VISA, MasterCard وتعزز من حماية بيانات حاملي بطاقات البنك المصرفية وتوفر قنوات وخدمات دفع آمنة لهم.
من ناحيته، أعرب السيد رشدي الغلاييني، المدير العام لـ بنك فلسطين عن سعادته لحصول البنك على هذه الشهادة. مشيراً الى أن بنك فلسطين هو أول مؤسسة مصرفية فلسطينية تحصل على هذه الشهادة، لتعكس بذلك حرصه على الإلتزام بقواعد حماية أمن بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء.  
وأوضح الغلاييني بأن معايير الحماية والأمن الشاملة والدقيقة لبطاقات الدفع الإلكترونية ترمي إلى منع المخاطر التي قد تترتب على إختراق بيانات بطاقات الدفع (VISA & MasterCard)، وذلك من خلال توجيه مستخدمي البطاقات لكيفية التعامل الآمن مع البيانات بأعلى معايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة عالمياً، وتبني منهجية للتطوير المستمر في هذا المجال حفاظاً على سرية بيانات بطاقات الدفع التي يستخدمها عملاؤنا من الأفراد والشركات. مبيناً بأن الحصول على شهادة (PCI DSS) سيعود بفوائد كبيرة على بنك فلسطين وعلى سوق التجارة الإلكترونية في فلسطين عموماً، من خلال الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع المستخدمة من قبل البنك وقطاع التجارة الإلكترونية. مشدداً على حرص البنك واستثماره في أحدث البرامج التكنولوجية، ومواكبة جميع التطورات المتعلقة بحماية سرية المعلومات لعملاء البنك، وتطوير أنظمة حديثة تساهم تنفيذ العمليات المصرفية بطرق آلية محوسبة وسليمة وآمنة.
بدوره، أشاد السيد ربيع بركات المدقق المعتمد لـ PCI بجهود البنك خلال الفترة الماضية واستثماره من أجل تأمين سرية المعلومات واستمررية خدماته الالكترونية المقدمة للعملاء والبنوك، مهنئأ البنك على هذه الشهادة التي استحقها بجدارة.
 
 
PCI DSS
تعتبر شهادة(PCI DSS)  كمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية. وهي تعمل في جميع أنحاء العالم لتتحقق من الإجراءات الأمنية المتعلقة ببوابات الدفع والبنوك. حيث تساعد هذه الشهادة على تعزيز الثقة بين المستهلك والتحقق من قدرة الأجهزة في البنك على تخزين ومعالجة بيانات البطاقة.
 
 

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