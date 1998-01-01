وزير إسرائيلي يزعم: عباس يشعر "باحباط " ويسعى لزج "إسرائيل" في حرب ضد حماس

عكا للشؤون الإسرائيلية

تطرق وزير الاستيطان يوئاف غالنت اليوم الثلاثاء إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة أمس قائلا "بأن عباس يحاول استغلال الوقائع الميدانية المستجدة لدفع إسرائيل في دخول حرب جديدة ضد حماس في غزة، وذلك من خلال الضغوط المتزايدة التي يمارسها عباس ضد حماس".

وأضاف غالنت بأن عباس قد لجأ إلى هذا التوجه لإشعال مواجهة عسكرية بين "إسرائيل" وحماس، هربا من مشاكله الكبيرة والمتراكمة يوما بعد يوم.

كما أكد غالنت بأن عباس يشعر بإحباط كبير جدا، حيث أنه سينهي فترة رئاسته للسلطة الفلسطينية بدون أي إنجاز يذكر ، إضافة إلى فشله الكبير في العديد من المجالات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يجعل عباس يتصرف " بغباء " من خلال تصريحاته غير المسؤولة على حد زعمه .

وادعى غالنت بأن "أبو مازن هو الشخص المسؤول عن تعزيز انقسام غزة عن الضفة الغربية، كما أنه المسؤول في تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني إضافة أنه السبب في فقدان الفلسطينيين لشرعيتهم الدولية في العالم".