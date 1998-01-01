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الرئيس الصيني يتعهد بمواصلة العمل كخادم للشعب وتطوير بلاده

الثلاثاء 20 مارس 2018 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



شينخوا

 تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء  بمواصلة العمل كخادم للشعب، مؤكدا أن تطور بلاده لا يشكل تهديدا لأية دولة أخرى
وفي خطاب هام ألقاه شي خلال  مراسم اختتام أعمال الدورة السنوية الأولى  للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، عبر شي عن عميق امتنانه للثقة التي أولاه إياها كافة النواب والشعب الصيني بسائر قومياته. 
وقال شي "تولي منصب رفيع كرئيس لجمهورية الصين الشعبية، مهمة مجيدة ومسؤولية ثقيلة. وسأقوم، كما قمت دائما، بأداء الواجبات التي أوكلها الدستور، والالتزام بالولاء للوطن والشعب والقيام بواجباتي بدقة، وبذل أقصى ما في وسعي، والعمل بجد، وسأظل متفانيا".
وأضاف شي "سأواصل العمل كخادم للشعب، وقبول رقابة الشعب، ولن أخون مطلقا الثقة العظيمة التي أولاني إياها جميع النواب والشعب الصيني بكافة قومياته". 
وتابع شي "يجب على جميع موظفي أجهزة الدولة، بغض النظر عن حجم المنصب الذي يتولاه كل منهم، أن يتذكروا دوما أن جمهوريتنا هي جمهورية الصين الشعبية". 
وطالب شي جميع موظفي أجهزة الدولة بأن يضعوا الشعب في سويداء قلبهم وأن يخدموا الشعب دائما بكل إخلاص  وأن يعملوا دائما بجد واجتهاد من أجل مصالح الشعب وسعادته. 
وقال الرئيس شي  إن الشعب الصيني هو شعب يتمتع بروح الوحدة العظيمة وأؤمن بأنه طالما استمر أكثر من 1.3 مليار صيني بدفع هذه الروح العظيمة قدما لتحقيق هذا الحلم، فإننا سنتمكن وسنحقق النهضة العظيمة للأمة الصينية".
إلى ذلك اعتبر شي أن كل ما يهدف إلى انفصال الوطن من التصرفات والحيل محكوم عليها بالفشل، مشيرا إلى الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق التوحد الوطني بكامله رغبة مشتركة لدى أبناء الأمة الصينية. 
وأكد شي إن كل ما يهدف إلى انفصال الوطن من التصرفات والحيل محكوم عليه بالفشل ولا شك أنه سيلقى إدانة الشعب ومعاقبة التاريخ. 
وقال إن الشعب الصيني لديه إرادة ثابتة وثقة وافرة وقدرة كافية لتحطيم أية أنشطة انفصالية عن الوطن، مشيرا إلى أن "لدى الشعب الصيني والأمة الصينية عقيدة مشتركة وهي : إن كل شبر من أراضي وطننا العظيم لا يمكن ومستحيل انفصاله عن الصين أبدا".
وفي تطور آخر،  قال الرئيس إن تطور الصين لا يشكل تهديدا لأية دولة أخرى، مؤكدا أن الصين لن تسعى أبدا وراء الهيمنة أو تنخرط في التوسع." مشددا بالقول "وحدهم من اعتادوا تهديد الآخرين يرون في الجميع تهديدا لهم".
 وأضاف الرئيس شي : "ينبغي ألا يقرأ أحد بخطأ ،أو يفهم بسوء، النية الصادقة والأعمال  الحقيقية التي قام بها الشعب الصيني من أجل المساهمة في سلام البشرية وتنميتها."
 وتعهد في الوقت ذاته بأن الصين ستسلك دائما طريق التنمية السلمية ومواصلة اتباع  استراتيجية انفتاح متبادلة المنفعة.
 وقال الرئيس شي :"ستواصل الصين سعيها للتمسك بتحقيق العدالة والمساواة على المسرح الدولي، كما ستبقى متبنية لنهج أن جميع القضايا في العالم يمكن حلها من خلال التشاور بين شعوب العالم،" مشيرا إلى أن "الصين لن تفرض رغبتها وإرادتها على أحد."
 وأضاف "ستواصل الصين المشاركة بنشاط في إصلاح  وبناء نظام حوكمة عالمي، والإسهام بالمزيد من الحكمة الصينية، والحلول الصينية والقوة الصينية للعالم، من أجل دفع بناء عالم منفتح وشامل ونظيف وجميل يتمتع بالسلام  الدائم والأمن العالمي والازدهار المشترك."
  وقال الرئيس شي: "لتعم أشعة مجتمع المصير المشترك للبشرية أرجاء العالم!"

#الصين #شينخوا

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