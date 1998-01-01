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ماراثون قدسنا يتحدى الجدار

الثلاثاء 20 مارس 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماراثون قدسنا يتحدى الجدار



القدس / سما /

من أمام مبنى المجلس التشريعي في ابو ديس ينطلق في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء ماراثون قدسنا "بنسخته الحادية عشرة" ، والذي يقام هذا العام بالشراكة مع لجنة الرياضة والبيئة، وبمشاركة فريق المسارات المقدسي "اعرف بلدك" وجمعية برج اللقلق وملتقى الرواد المقدسي، وطلاب المدارس المقدسية وأعضاء الاندية والاتحادات المختلفة.

ويتحدى الماراثون جدار الفصل في ابو ديس والعيزرية والسواحرة.

ويقام الحفل الختامي والمركزي على خشبة مسرح مدرسة دار الايتام الاسلامية الصناعية في ابو ديس، حيث سيتم تتويج الفائزين وتكريم الجهات الشريكة في إنجاح هذا المهرجان الذي يقام للعام الحادي عشر على التوالي.

#ماراثون قدسنا

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